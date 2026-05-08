Cổ phiếu Coteccons tiếp tục "lao dốc" bất chấp lời trấn an của Chủ tịch

Đóng cửa phiên giao dịch 8/5, cổ phiếu CTD của CTCP Xây dựng Coteccons tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giảm gần 5% xuống 76.800 đồng/cp, mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đáng chú ý, trong phiên, có thời điểm CTD bị bán mạnh về mức giá sàn 75.000 đồng/cp trước khi lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp phần nào đà giảm về cuối phiên.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giao dịch, cổ phiếu CTD đã “bốc hơi” gần 12% giá trị, kéo vốn hóa thị trường lùi về dưới 8.600 tỷ đồng. Áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những chia sẻ trấn an mới đây của Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov trên trang Facebook cá nhân.

Trong bài đăng, ông Bolat Duisenov viết: “ Tin đồn có thể hình thành chỉ sau một đêm, nhưng giá trị cần thời gian để bồi đắp. Gửi ngài Thị trường, không có cú ngoặt bất ngờ nào ở đây cả, chỉ có công việc ”.

Cú quay xe của cổ phiếu CTD diễn ra trong bối cảnh Coteccons mới đây công bố kết quả kinh doanh tích cực, với lợi nhuận tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất (niên độ tài chính từ 01/01/2026 đến 31/03/2026), doanh thu thuần của Coteccons trong quý 3/2026 đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với mức 57 tỷ đồng của quý 3/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính (kết thúc ngày 31/03/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Coteccons mới đây đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 5,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 1.140 tỷ đồng.

Liên quan vấn đề nhân sự, HĐQT Coteccons vừa quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 26/4/2026, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Được biết,﻿ ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1978, là cử nhân kinh tế với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư thương mại.

Trước khi gia nhập Coteccons, ông từng công tác tại nhiều doanh nghiệp như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Coteccons từ tháng 10/2024. Tại thời điểm cuối năm 2025, ông nắm giữ 144.600 cổ phiếu CTD.

Ở một khía cạnh khác, động thái điều chỉnh giá cổ phiếu CTD diễn ra không lâu sau khi Coteccons cho biết đã nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong một vụ án kinh doanh thương mại.

Theo thông tin công bố, ngày 5/5/2026, Coteccons nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/4/2026 của TAND Khu vực 5 - TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024. Các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận. Chi tiết về vụ án không được công ty nêu rõ.

Trên thực tế, Coteccons cũng từng liên quan đến vụ tranh chấp kéo dài với CTCP Đầu tư Ricons (Ricons). Cuối tháng 5/2025, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-CTHADS về việc phong tỏa tài khoản đối với Coteccons với số tiền gần 170 tỷ đồng.﻿