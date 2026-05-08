Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng trong phiên cuối tuần, MSN là tâm điểm

An Thái | 08-05-2026 - 17:19 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng trong phiên cuối tuần, MSN là tâm điểm

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 25 tỷ đồng.

Sau phiên vượt đỉnh lịch sử, thị trường chịu áp lực chốt lời lớn ngay khi mở cửa phiên 8/ 5. Tuy vậy, lực cầu chủ động nhanh chóng nhập cuộc tại nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.915,37, tăng 6,36 điểm, tương đương 0,33%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 916 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 25 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -47 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-25 tỷ), ACB và GEX cùng ghi nhận mức -24 tỷ đồng, VCB (-13 tỷ) và VIC (-11 tỷ). Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như SSI (-10 tỷ), LPB (-8 tỷ), BID (-6 tỷ) và VIB (-5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Theo sau là CTG và KDH cùng đạt 20 tỷ đồng, STB và VHM cùng ghi nhận mức 19 tỷ, HDB (12 tỷ), MWG (11 tỷ), VPX (8 tỷ), VPI và E1VFVN30 cùng đạt 7 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index có thể vượt 2.300 điểm?

VN-Index có thể vượt 2.300 điểm? Nổi bật

Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu?

Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu? Nổi bật

Cổ phiếu Coteccons tiếp tục "lao dốc" bất chấp lời trấn an của Chủ tịch

Cổ phiếu Coteccons tiếp tục "lao dốc" bất chấp lời trấn an của Chủ tịch

16:16 , 08/05/2026
Khối ngoại tiếp tục bán ròng, "xả" hơn 700 tỷ đồng tại hai cổ phiếu VN30

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, "xả" hơn 700 tỷ đồng tại hai cổ phiếu VN30

15:47 , 08/05/2026
Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết vừa được "cởi trói" một hoạt động quan trọng

Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết vừa được "cởi trói" một hoạt động quan trọng

14:15 , 08/05/2026
Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

12:58 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên