Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng trong phiên cuối tuần, MSN là tâm điểm

Sau phiên vượt đỉnh lịch sử, thị trường chịu áp lực chốt lời lớn ngay khi mở cửa phiên 8/ 5. Tuy vậy, lực cầu chủ động nhanh chóng nhập cuộc tại nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.915,37, tăng 6,36 điểm, tương đương 0,33%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 916 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 25 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -47 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-25 tỷ), ACB và GEX cùng ghi nhận mức -24 tỷ đồng, VCB (-13 tỷ) và VIC (-11 tỷ). Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như SSI (-10 tỷ), LPB (-8 tỷ), BID (-6 tỷ) và VIB (-5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Theo sau là CTG và KDH cùng đạt 20 tỷ đồng, STB và VHM cùng ghi nhận mức 19 tỷ, HDB (12 tỷ), MWG (11 tỷ), VPX (8 tỷ), VPI và E1VFVN30 cùng đạt 7 tỷ đồng.