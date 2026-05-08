Bức tranh tài chính đáng báo động của LDG: Hơn 1.500 tỷ đồng bị khóa tại ngân hàng, nợ quá hạn chồng chất

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) gần như “đóng băng”. Doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu bán hàng mới, đồng thời phải hạch toán khoản hàng bán bị trả lại hơn 9,8 tỷ đồng, kéo doanh thu thuần xuống mức âm hơn 9,8 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu LDG rơi vào tình trạng doanh thu âm. Tính từ quý 3/2023 đến nay, doanh nghiệp đã có tới 6 quý ghi nhận doanh thu thuần dưới 0. Giai đoạn tồi tệ nhất xuất hiện trong quý 1/2024 khi doanh thu âm kỷ lục hơn 130 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ doanh thu tài chính khi tăng vọt lên 22,1 tỷ đồng, gấp gần 30 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn không đủ “gánh” áp lực chi phí tài chính đang neo ở mức cao.

Trong quý đầu năm, LDG phải chi gần 27,6 tỷ đồng chi phí tài chính, riêng lãi vay ngốn hơn 10,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản phân chia lợi ích hợp tác đầu tư cũng khiến doanh nghiệp mất thêm hơn 17,4 tỷ đồng.

Kết quả, LDG báo lỗ ròng gần 16,3 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi hơn 12,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng lo ngại nhất nằm ở dòng tiền. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.577 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn dương hơn 183 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản phải thu tăng đột biến lên hơn 1.581 tỷ đồng, gấp khoảng 130 lần so với cùng kỳ.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh hiện vẫn là phần lớn trong cơ cấu hàng tồn kho của LDG.

Cùng với đó, “kho tiền” của LDG gần như cạn kiệt. Nếu đầu năm doanh nghiệp còn nắm hơn 1.612 tỷ đồng tiền và tương đương tiền thì đến cuối quý 1 chỉ còn vỏn vẹn 4,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng trị giá gần 1.561 tỷ đồng đã bị ngân hàng MB (MBB) phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của công ty. Khoản này được chuyển sang mục tài sản ngắn hạn khác trên báo cáo tài chính.

Tính đến cuối quý 1/2026, hàng tồn kho của LDG tăng mạnh lên gần 1.322 tỷ đồng, cao hơn 52,7% so với đầu năm.

Trong đó, dự án khu dân cư Tân Thịnh chiếm khoảng 527,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Khu chung cư Lô C1 tại khu đô thị mới Bình Nguyên (phường Đông Hòa, TP.HCM) cũng xuất hiện với giá trị gần 452 tỷ đồng.

LDG hiện đang có nợ quá hạn chưa thanh toán hơn 734 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đã dùng một số sản phẩm thuộc chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để thế chấp cho các khoản vay tại VPBank (VPB) và Sacombank (STB).

Không chỉ tồn kho lớn, nhiều dự án dài hạn của LDG cũng đang “chôn vốn” hàng trăm tỷ đồng. Riêng dự án chung cư đại lộ Võ Văn Kiệt tồn đọng hơn 168 tỷ đồng, còn dự án tại đường An Dương Vương ghi nhận hơn 90 tỷ đồng chi phí dở dang.

Áp lực nợ vay tiếp tục đè nặng lên doanh nghiệp. Tính đến cuối kỳ, tổng nợ gốc quá hạn chưa thanh toán đã vượt 734 tỷ đồng, kèm theo hơn 116,3 tỷ đồng tiền lãi chậm trả.

Trong danh sách chủ nợ còn có lô trái phiếu LDGH2123002 với dư nợ gốc quá hạn hơn 186,4 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành ban đầu 400 tỷ đồng và đã đáo hạn từ tháng 12/2023 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ở một diễn biến khác, sau khi tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần đầu hồi tháng 4, LDG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 2 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 21/05/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 08/5, giá cổ phiếu ở mức 3.270 đồng/cổ phiếu, giảm 2,1% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,2 triệu đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu này kể từ hồi tháng 7/2025. Hiện vốn hóa thị trường của LDG ở mức 835,8 tỷ đồng.