Cổ phiếu FPT “thủng” đáy, vốn hóa bốc hơi hơn 40.000 tỷ đồng từ đầu năm

Cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường khi nối dài chuỗi giảm mạnh sang phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên 8/5, thị giá FPT lùi về 71.900 đồng/cp, qua đó rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 27 tháng, kể từ tháng 2/2024.

Tính từ đầu năm đến nay, FPT đã “bốc hơi” khoảng 25% giá trị. Đây cũng là một trong những nhịp điều chỉnh sâu hiếm thấy của cổ phiếu công nghệ đầu ngành này trong vài năm trở lại đây. Đà giảm kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp mất tương ứng hơn 40.700 tỷ đồng, lùi về còn chưa đầy 122.500 tỷ đồng.

Một trong những áp lực lớn đè lên cổ phiếu FPT thời gian gần đây đến từ động thái bán ròng quyết liệt của khối ngoại. Riêng trong phiên 8/5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 445 tỷ đồng cổ phiếu FPT, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên gần 13.900 tỷ đồng.

Diễn biến này càng gây chú ý khi FPT từng là một trong những cổ phiếu được khối ngoại săn đón mạnh mẽ nhất trên thị trường. Trong nhiều giai đoạn trước, room ngoại của FPT luôn ở trạng thái kín, nhà đầu tư nước ngoài thậm chí phải chấp nhận trả mức premium cao để sở hữu cổ phiếu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu công nghệ đầu ngành này lại ghi nhận lượng room ngoại còn trống lên tới gần 323 triệu đơn vị.

Ngoài yếu tố dòng vốn ngoại, cổ phiếu FPT còn chịu tác động tâm lý từ lo ngại về làn sóng AI mới. Các mô hình AI ngày càng phát triển nhanh, chi phí thấp hơn và khả năng tự động hóa cao hơn khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với triển vọng tăng trưởng và biên lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp công nghệ.

Trong khi thị trường còn dè dặt trước những biến động quá nhanh của làn sóng AI, ban lãnh đạo FPT lại cho thấy quan điểm khá rõ ràng: AI không phải rủi ro để né tránh, mà là trục chiến lược để bứt phá trong giai đoạn tới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tiếp tục thể hiện quan điểm kiên định với chiến lược AI-First. Ông cho biết trong vòng 5–10 năm tới, FPT đặt mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia, đồng thời hướng tới vị thế ngang tầm với các tập đoàn chuyển đổi số và AI hàng đầu thế giới. Không chỉ phát triển trong nội bộ hệ sinh thái, FPT còn xây dựng liên minh với các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft để triển khai các dự án công nghệ cao, đòi hỏi năng lực tích hợp sâu về hệ thống và đa lĩnh vực.

Với FPT, năm 2026 được xem là mốc khởi đầu cho việc phát triển các “nhà máy công nghiệp tự động hóa” dựa trên AI, hướng tới mô hình tổ chức vận hành chủ yếu bằng AI trong khoảng 10 năm tới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom).

Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến 52.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 25% so với năm trước. Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác dự kiến ghi nhận doanh thu 5.930 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3%, trong khi lãi trước thuế tăng 1,3% lên 4.279 tỷ đồng.﻿

Trong quý 1/2026, FPT ghi nhận doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.﻿

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,7% so với năm trước.

Như vậy, sau quý đầu năm, FPT đã hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.