"Cá mập" quy mô hơn 28.000 tỷ, nắm loạt cổ phiếu Sacombank, Hòa Phát, Thế Giới Di Động phát thông báo quan trọng

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 4/2026, quỹ ngoại Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư +1% trong khi VN-Index tăng 10,7%.

Theo Pyn Elite Fund, sự kiện nổi bật trong tháng 4 là việc FTSE chính thức xác nhận nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc tái phân loại này sẽ được triển khai theo 4 đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027. Cột mốc này, cùng với kết quả kinh doanh quý 1 tích cực đã hỗ trợ thị trường.

Thêm vào đó, mùa báo cáo quý 1 đã qua đi với phần lớn các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận kết quả khả quan, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 36% so với cùng kỳ. Các khoản đầu tư cốt lõi của PYN Elite thậm chí còn tích cực hơn, với mức tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, dẫn đầu bởi HPG, MWG và KDH. Tuy nhiên, quỹ Pyn Elite nhận định rằng thị trường chung hiện dường như vẫn vận hành chưa thực sự hợp lý, khi lợi nhuận doanh nghiệp chưa trở thành yếu tố dẫn dắt giá cổ phiếu .

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý lên đến 905 triệu EUR (Hơn 28.000 tỷ đồng ~ 1,06 tỷ USD) tính đến cuối tháng 4. Top 10 danh mục của quỹ gồm 3 ngân hàng (STB, VIB, OCB), 2 công ty chứng khoán (TCBS, SHS), 2 doanh nghiệp hàng không (HVN, ACV), 1 doanh nghiệp công nghệ (FPT), 1 doanh nghiệp bán lẻ (MWG) và 1 doanh nghiệp thép (HPG). So với cuối tháng 3, SHS thay thế HDG trong nhóm 10 khoản đầu tư lớn nhất.

Trong tháng 4, cổ phiếu Sacombank tăng mạnh 8,5% đóng góp lớn vào hiệu suất của quỹ. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu như BVH, HDG hay MIG sụt giảm 2 chữ số đã kéo tụt hiệu suất.

Tại báo cáo này, Pyn Elite Fund lựa chọn cổ phiếu Hòa Phát (HPG) là “cổ phiếu của tháng”. HPG là nhà sản xuất thép hàng đầu tại Đông Nam Á và là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi chính từ quá trình mở rộng hạ tầng của Việt Nam. Kế hoạch cả năm của công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng 35% và lợi nhuận tăng 42%. Dựa trên đà tăng trưởng mạnh trong quý 1, quỹ ngoại kỳ vọng HPG có thể vượt các mục tiêu này.

Theo Pyn Elite Fund, HPG đang đa dạng hóa hoạt động sản xuất, bao gồm cả thép đường ray chuyên dụng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với nhà máy mới dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027. Công ty cũng sẽ mở rộng hơn sang lĩnh vực bất động sản. Quy hoạch tổng thể sắp tới của dự án Đại lộ sông Hồng tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực đáng kể cho mảng bất động sản của HPG, nhờ vị trí đắc địa và giá trị cao của dự án.