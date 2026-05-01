“Đại gia” Việt bán rau củ, thịt, cá kiếm hơn 6 tỷ mỗi giờ

Tại buổi họp nhà đầu tư quý 1 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), ban lãnh đạo cho biết Bách Hóa Xanh đạt doanh thu 4.800 tỷ đồng trong tháng 4, tăng 22% so với tháng cùng kỳ và cao hơn khoảng 500 tỷ so với tháng liền trước. Ước tính bình quân mỗi giờ, chuỗi cửa hàng bán rau củ, thịt, cá… mang về cho “đại gia” bán lẻ này hơn 6 tỷ đồng.

Bách Hóa Xanh là chuỗi cửa hàng chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại. Từ năm ngoái, Bách Hóa Xanh đã đẩy mạnh việc mở mới các cửa hàng tại miền Trung qua đó tạo bàn đạp để Bắc tiến.

Từ đầu năm đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở mới 409 cửa hàng, qua đó nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên 2.968 cửa hàng. Theo ban lãnh đạo MWG, Bách Hóa Xanh có kế hoạch mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026. Với tốc độ như hiện nay cùng việc cứ mở cửa hàng là có lãi, mục tiêu này được đánh giá có tính khả thi cao, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động dẹp chợ cóc, chợ tạm đang diễn ra nhanh chóng tại các thành phố lớn.

Bách Hóa Xanh không công bố lợi nhuận nhưng nhiều khả năng chuỗi đã có lãi tương đối trên toàn hệ thống. Theo thuyết minh BCTC hợp nhất quý 1/2026 của MWG, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoản đã chuyển lỗ đến ngày 31/3 hơn 383 tỷ đồng. Khoản mục này phát sinh từ việc Bách Hóa Xanh có lãi trong quý đầu năm nay.

Theo kế hoạch năm 2026, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho MWG. Tương ứng, chuỗi bán lẻ thực phẩm này đặt mục tiêu đạt khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Về chiến lược tổng thể, ông Phạm Văn Trọng - CEO Bách Hóa Xanh cho biết, với quy mô thị trường khoảng 60 tỷ USD, chuỗi siêu thị sẽ dồn toàn lực tại Việt Nam và chưa mơ mộng đến Indonesia. "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua mở rộng cửa hàng, Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028", ông Trọng chia sẻ.

Trong chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.