Chứng khoán tuần qua: VN-Index lập đỉnh lịch sử, một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại “xả” đột biến

VN-Index lập đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán ngày 08/5 chứng kiến màn “thoát hiểm” đầy bất ngờ của VN-Index khi lực cầu mạnh xuất hiện trong phiên chiều, kéo chỉ số chính thiết lập đỉnh lịch sử mới. Xuyên suốt tuần giao dịch, thanh khoản mua chủ động liên tục tìm đến các cổ phiếu bluechips. Đặc biệt, lực cầu gia tăng vào ngày 7/5 đã giúp Index thiết lập đỉnh cao mới mọi thời đại. Kết tuần, VN-Index tăng 54.91 điểm (+2,96%) so với tuần trước và đứng tại 1.915,37 điểm.

Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong tuần qua là cổ phiếu “họ” Vin, cổ phiếu “họ” Gelex, NVL, CTD, PC1, …

Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại “xả” đột biến

Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng trên thị trường chứng khoán. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.158 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.351 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 256 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 63 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tại chiều mua, MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 609 tỷ đồng, theo sau là POW (593 tỷ đồng). Các mã GEX (250 tỷ đồng), VIX (208 tỷ đồng), VRE (194 tỷ đồng), MWG (192,5 tỷ đồng) và BID (147 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 1.707 tỷ đồng, tiếp đến là ACB (-1.217 tỷ đồng) và HPG (-804 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như KDH (-384 tỷ đồng), VCB (-239,5 tỷ đồng), KBC (-214 tỷ đồng), NVL (-172 tỷ đồng) và VHM (-148 tỷ đồng).

VN-Index có thể vượt 2.300 điểm?

Trong 3 tháng tới, nhóm phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định kỳ vọng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến tại Trung Đông.

Về định giá, VDSC điều chỉnh vùng P/E mục tiêu của VN-Index trong 3–4 tháng tới xuống còn 12,2–14 lần, phản ánh quan điểm rằng lãi suất đang ổn định ở một “mặt bằng cao mới” và khó hạ nhiệt nhanh.

"Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên khoảng 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623–2.317 điểm, tương ứng biên độ từ -10,7% đến +24,9% so với mức đóng cửa ngày 29/04/2026", báo cáo nhận định.

Dòng tiền “bắt đáy” nhập cuộc, cổ phiếu Novaland (NVL) tăng bứt phá sau chuỗi 4 phiên “lao dốc”

Sau nhiêu phiên giảm giá liên tiếp, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã được nhà đầu tư “bắt đáy” mạnh trở lại trong phiên giao dịch 08/5.

Cụ thể, kết phiên, cổ phiếu NVL tăng 3,93% lên 17.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 41 triệu đơn vị.

Đà hồi phục của NVL diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu này liên tục chịu áp lực bán tháo. Trước đó, chỉ trong 4 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu NVL đã “bốc hơi” gần 20%, tương ứng đà giảm 3.950 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, chỉ trong 2 phiên (06/5 và 07/5), hơn 122 triệu cổ phiếu đã được các nhà đầu tư “sang tay” thành công, giúp kìm hãm đà giảm mạnh của mã này.

Cổ phiếu Coteccons (CTD) bất ngờ nằm sàn, “trắng bên mua” sau biến động thượng tầng

Cụ thể, kết phiên, giá cổ phiếu CTD giao dịch ở mức 80.600 đồng/cổ phiếu, giảm sàn 6,93% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 2,7 triệu đơn vị - gấp gần 4 lần phiên trước.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu đầu ngành xây dựng này còn ghi nhận tình trạng không còn lực cầu đỡ giá, dư bán sàn hơn 300.000 đơn vị. Diễn biến lao dốc khiến vốn hóa thị trường của Coteccons “bốc hơi” mạnh, lùi xuống còn khoảng 9.013 tỷ đồng.

Đà giảm sâu của cổ phiếu CTD xuất hiện ngay sau khi Coteccons công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính từ ngày 26/4/2026, theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Song song đó, doanh nghiệp cũng thông báo sẽ thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP đã phát hành cho ông Nguyễn Văn Đua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1 tỷ đồng.

“Bốc hơi” 57% lợi nhuận quý I, vì sao cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG) vẫn được kỳ vọng tăng hơn 27%?

Theo báo cáo cập nhật mới công bố, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 767 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng, giảm mạnh 57%.

Theo ACBS, kết quả kinh doanh quý I của GEG vẫn được đánh giá tích cực khi doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 69% kế hoạch lợi nhuận năm và tương đương 60% dự phóng của công ty chứng khoán này.

ACBS hiện giữ nguyên dự phóng lợi nhuận năm 2026 của GEG ở mức 441 tỷ đồng, đồng thời đưa ra giá mục tiêu 18.400 đồng/cổ phiếu. So với thị giá hiện tại quanh vùng 14.450 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 07/5), mức định giá này tương ứng tổng tỷ suất sinh lời kỳ vọng khoảng 27,3%.

Hé lộ lý do cổ phiếu Kinh Bắc (KBC) vẫn được khuyến nghị “MUA” dù đã tăng hơn 21% từ vùng đáy

Theo báo cáo cập nhật ngày 8/5 của BSC, dù kết quả kinh doanh quý I/2026 suy giảm mạnh, triển vọng trung hạn của KBC vẫn được đánh giá tích cực nhờ quỹ đất lớn và vị thế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển KCN.

Dựa trên các giả định hiện tại, BSC dự phóng năm 2026 KBC sẽ đạt doanh thu 10.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.843 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 35% so với năm trước. EPS forward 2026 ước đạt khoảng 3.019 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward khoảng 9,8 lần.