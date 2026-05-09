Vì sao Chứng khoán Beta bị phạt hơn 360 triệu đồng?

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 228/QĐ-XPHC ngày 8/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Beta. Địa chỉ: tầng 4&5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.



Theo đó, Chứng khoán Beta bị phạt tiền 187,50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về hạn chế cho vay. Cụ thể, công ty cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Beta bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/5/2024, 31/7/2024, 30/9/2025 và 30/10/2025).

Ngoài bị phạt tiền, Chứng khoán Beta phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.

Như vậy, tổng số tiền Chứng khoán Beta bị phạt là 362,5 triệu đồng.

Chứng khoán Beta thành lập tháng 12/2007 với vốn điều lệ ban đầu 135 tỷ đồng, trụ sở đặt tại TPHCM. Đến năm 2008, Công ty liên tiếp tăng vốn lên 270 tỷ đồng vào tháng 7 và lên 300 tỷ đồng vào tháng 8. Tháng 8/2011, Công ty tăng vốn lên 400 tỷ đồng và duy trì cho đến hiện tại.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Chứng khoán Beta mang về hơn 7,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tự doanh kém hiệu quả là một trong những nguyên nhân chính khiến Công ty chịu lỗ hơn 6,8 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 2,8 tỷ đồng của cùng kỳ.



