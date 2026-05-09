Giá vàng trong nước “đứng im” vẫn cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng, vượt cả Trung Quốc và Ấn Độ

Vào lúc hơn 10h sáng nay (9/5), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức từ 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá so với sáng qua.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác ở Việt Nam cũng giữ vàng miếng với mức giá 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định. Theo đó, vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý hiện giao dịch ở mức giá từ 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu lại đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết vàng nhẫn ở mức từ 164,5 – 167,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải đi ngang ngày 9/5.

Nhìn chung, giá vàng trong nước đang đi ngang, trong bối cảnh thị trường quốc tế chỉ biến động nhẹ.

Theo đó, tính đến đầu ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại mức 4.715 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD so với đỉnh cao đạt được trong phiên đêm qua là 4.750 USD/ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/5 thì giá vàng thế giới tương đương 149,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng miếng SJC là khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, sự suy yếu của giá vàng thế giới xuất phát chủ yếu từ báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ. Cụ thể, số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 115.000 việc, cao hơn kỳ vọng của một số nhà phân tích, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.

Ngoài ra, bối cảnh quân sự vẫn là yếu tố gây biến động mạnh cho thị trường hàng hóa. Trên thực tế, dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trên danh nghĩa nhưng căng thẳng thực tế đang leo thang. Minh chứng là lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển thương mại quan trọng.

Theo các chuyên gia phân tích, các yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ cùng với rủi ro địa chính trị khiến thị trường vàng diễn biến phức tạp. Do đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các diễn biến thực địa tại Trung Đông trong những ngày tới để dự đoán xu hướng giá vàng.

Chênh lệch giá vàng Việt Nam và thế giới ra sao?

Ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC. Ảnh: WGC

Vấn đề này mới đây được ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 8/5.

WGC cho biết, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm về khoảng 16 - 17 triệu đồng /lượng (tương đương khoảng 600 USD), nhờ tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước với các rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, đại diện WGC, mức chênh lệch này vẫn rất cao nếu so với Trung Quốc hay Ấn độ (khoảng 14 – 20 USD/ounce), nên vẫn còn dư địa lớn để thu hẹp thêm.

Đại diện của Hội đồng Vàng thế giới cho rằng, để giảm áp lực chênh lệch giá, Việt Nam cần sớm làm rõ cơ chế hạn ngạch nhập khẩu vàng và cho phép nhập khẩu vàng theo cơ chế mới. Cùng với đó, việc có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng cũng có thể giúp cải thiện nguồn cung và ổn định thị trường trong dài hạn.

Ông Shaokai Fan nhận định rằng khả năng giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới vẫn hiện hữu, nhất là khi nhiều yếu tố rủi ro trên thế giới chưa được giải quyết hiệu quả. Nhưng hành vi của nhà đầu tư phương Tây có thể thay đổi do tác động từ lãi suất cao kéo dài. Hơn nữa, những lo ngại liên quan tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), rủi ro nợ công Mỹ, cũng nhưkhả năng đồng USD suy yếu cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường vàng.

Đại diện WGC nhận định, giá vàng hoàn toàn có cơ hội tăng trở mạnh trở lại. Ảnh minh họa

Liệu giá vàng có khả năng giá vàng quay lại vùng đỉnh cũ đã từng thiết lập lên tới 5.500 USD/ounce không? Đại diện của WGC đã từ chối không đưa ra dự báo giá cụ thể. Nhưng ông vẫn nhận định g iá vàng hoàn toàn có cơ hội tăng trở mạnh trở lại, nếu xuất hiện các rủi ro làm đứt gãy trật tự thế giới, chẳng hạn như căng thẳng địa chính trị, sự suy yếu của đồng USD hoặc rủi ro nợ công của Mỹ...

Với các nhà đầu tư đã "đu đỉnh", ông Shaokai Fan nhấn mạnh rằng WGC luôn coi vàng là tài sản dài hạn và mang tính chiến lược, thay vì là công cụ đầu cơ ngắn hạn. Do đó, nếu mua và giữ trong thời gian dài, vàng chắc chắn sẽ phát huy tác dụng của nó.

Theo vị chuyên gia này, việc mua và nắm giữ vàng trong thời gian dài sẽ giúp tăng khả năng chống chịu và ổn định danh mục đầu tư. Mặc dù một số nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận ngắn hạn, nhưng WGC không khuyến nghị xem vàng như một kênh "lướt sóng".