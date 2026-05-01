Quỹ vàng lớn nhất thế giới tiếp tục "gom" hơn 5 tạ vàng

Ngọc Ly | 10-05-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Dù khối lượng gom hàng không nhiều, song vẫn là tín hiệu khá tích cực sau chuỗi bán ròng hơn chục phiên liên tiếp.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa tiếp tục mua ròng 5 tạ vàng trong phiên 8/5, nối dài chuỗi mua ròng 2 phiên liên tiếp. Dù khối lượng gom hàng không nhiều, song vẫn là tín hiệu khá tích cực sau chuỗi bán ròng hơn chục phiên liên tiếp trước đó. Hiện tại, quỹ này nắm gần 1.034 tấn vàng.

Theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên 8/5 dừng ở mức 4.715 USD/oz, tăng 0,6%. Giá dầu có phần chững lại và đồng USD sụt giá đã hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Tuy vậy, số liệu việc làm phi nông nghiệp tốt hơn dự báo của Mỹ đã gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý, hạn chế mức tăng cao hơn nữa của giá vàng.

Nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý vẫn thận trọng khi triển vọng Fed hạ lãi suất còn bấp bênh do áp lực lạm phát còn lớn và thị trường lao động còn vững.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 115.000 công việc mới trong tháng 4, giảm từ mức 185.000 công việc mới của tháng 3 nhưng cao hơn nhiều so với dự báo là 55.000 công việc mới.

Đồng thời, áp lực tăng lương thấp hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,3%.

Các nhà phân tích nhận định rằng dữ liệu thị trường lao động tương đối khả quan cho phép Cục Dự trữ Liên bang tập trung vào mối đe dọa lạm phát dai dẳng như một phần trong nhiệm vụ kép của mình, điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo có 14% khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay. Mặc dù tỷ lệ này vẫn thấp, nhưng tuần trước chỉ có 9% khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, và một tháng trước đó, tỷ lệ này còn dưới 1%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng kim loại quý có thể nhạy cảm với các dữ liệu lạm phát quan trọng vào tuần tới với việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4.

Cùng với dữ liệu lạm phát tuần tới, thị trường cũng sẽ chú ý sát sao đến cuộc bỏ phiếu tiềm năng tại Thượng viện Mỹ để đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh đã thể hiện sự ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong năm nay để kích thích nền kinh tế; tuy nhiên, ông cũng đề xuất giảm quy mô bảng cân đối kế toán của Fed, điều này có thể làm giảm tính thanh khoản của thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng, bất chấp xu hướng ôn hòa của ông, với lạm phát cao, khó có đủ sự ủng hộ để cắt giảm lãi suất, điều này có thể hạn chế đà tăng giá của vàng.

