Dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index

Thị trường đã khép lại tháng 4/2026 - giai đoạn cao điểm các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả kinh doanh quý I. Đây cũng là thời điểm nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp cũng như triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán SHS cho biết bước sang tháng 5, thị trường sẽ đón nhận thêm nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của tháng 4 như lạm phát, xuất nhập khẩu, PMI… nhằm phản ánh mức độ tác động của xung đột Trung Đông tới doanh nghiệp và nền kinh tế. Thị trường trong tháng 5 sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố rủi ro và tích cực.

Ở chiều rủi ro, SHS lưu ý 4 yếu tố chính gồm: căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục kéo dài và bước sang trạng thái mới; tăng trưởng tín dụng suy giảm; khủng hoảng năng lượng cùng áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng bắt đầu tác động rõ nét đến doanh nghiệp và nền kinh tế; đồng thời dư nợ cho vay ký quỹ trên thị trường đang ở mức cao.

Ở chiều tích cực, SHS đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh, kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp nhìn chung tích cực. Ngoài ra, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, quy mô vốn hóa của phần còn lại trên thị trường đang ở mức tương đối hợp lý sau giai đoạn điều chỉnh mạnh và xét trên tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo SHS, trong tháng 4/2026, VN-Index vận động khá sát với kịch bản cơ sở được đưa ra trong báo cáo chiến lược năm 2026. Dưới tác động dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm VinGroup, VN-Index đã phục hồi mạnh và quay trở lại vùng 1.900 điểm.

Tính đến cuối tháng 4/2026, tổng vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 419 tỷ USD, tương đương khoảng 82% GDP năm 2025. Trong đó, vốn hóa nhóm VN30 đạt khoảng 249 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn hóa thị trường. Riêng nhóm VinGroup đạt khoảng 99 tỷ USD, tương ứng gần 39,7% vốn hóa VN30 và 23,6% vốn hóa toàn thị trường.

Các chỉ số định giá cơ bản hiện ở mức P/E 15,2 lần, P/B 2,10 lần và P/S 1,66 lần. Nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm VinGroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường vào khoảng 320 tỷ USD, gần như không thay đổi so với cuối tháng 3/2026. Khi đó, mức định giá P/E còn khoảng 12,96 lần, P/B ở mức 1,8 lần và P/S khoảng 1,4 lần.

SHS đánh giá đây là vùng định giá tương đối hợp lý đối với phần còn lại của thị trường trong bối cảnh kết quả kinh doanh doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc các cơ hội tích lũy và đầu tư giá trị.

"Với chỉ số VN-Index, sau 5 tuần tăng liên tiếp từ vùng 1.600 điểm lên sát 1.900 điểm, thị trường đang đối mặt nguy cơ hình thành đỉnh ngắn hạn, nhất là khi chỉ số đã quay trở lại vùng điểm số trước thời điểm giảm mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông ", nhóm phân tích nhận định.

SHS cũng cho biết định giá hiện tại của VN-Index chưa thực sự hấp dẫn nếu xét tới triển vọng tăng trưởng năm 2026. Cuối tháng 4/2026, P/E của VN-Index ở mức 15,2 lần, trong khi P/E Forward khoảng 13,1 lần. So sánh với các thị trường trong khu vực, mức định giá này chưa hẳn hấp dẫn hơn đáng kể.