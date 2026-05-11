Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ‘ba không’

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2026.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu mã VDS12602, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến phát hành ngày 12/5/2026, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý. Lãi suất cố định 9%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng tháng. Trái phiếu có kèm điều khoản mua lại 50% số lượng trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất mua lại tối đa 7,6%/năm.

Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, Chứng khoán Rồng Việt sẽ dùng để cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 4/3/2026 tới 1/4/2026, Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành thành công 700 trái phiếu trong tổng số 3.000 trái phiếu mã VDS12601 đăng ký chào bán. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 70 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Chứng khoán Rồng Việt mang về doanh thu hoạt động gần 202,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp nhiều nhất vào doanh thu là hoạt động cho vay với hơn 118,4 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ; nghiệp vụ môi giới chứng khoán mang về hơn 54,6 tỷ đồng, tăng 60,5%; lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng từ gần 16,4 tỷ đồng lên hơn 42,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động của Chứng khoán Rồng Việt ở mức hơn 190,5 tỷ đồng, tăng 69%. Trong đó, doanh nghiệp trích lập 33,1 tỷ đồng vào chi phí do đánh giá giảm danh mục đầu tư, gấp 8,9 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Chứng khoán Rồng Việt báo lỗ ròng gần 29,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp vẫn báo lãi ròng hơn 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt giảm 3,1% so với đầu năm, xuống còn hơn 7.868,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận gần 3.842,3 tỷ đồng, chiếm 48,8% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.100 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 4.839,4 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 2.232 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng nợ; trái phiếu phát hành ngắn hạn 2.529,1 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng nợ.