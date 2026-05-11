Đơn vị chủ quản Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam chính thức đổi tên

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) – đơn vị chủ quản vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó. Tên sau thay đổi là Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

BSR là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc – hóa dầu, việc đổi tên thành Tổng Công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, góp phần nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trọng yếu khi mở rộng quy mô, vai trò điều phối hoặc khẳng định vị thế đầu ngành cũng đã thực hiện đổi tên để phản ánh đúng tầm vóc, trong đó bao gồm việc sử dụng cụm từ “Tổng Công ty” trong tên gọi, nhằm tăng tính nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Đồng thời, việc đổi tên cũng tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Từ bối cảnh này, việc thay đổi tên gọi của BSR thành Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu được xem là bước đi tất yếu, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Sau khi đổi tên, Tổng Công ty vẫn tiếp tục sử dụng website là www.bsr.com.vn và mẫu thiết kế logo/nhãn hiệu BSR như hiện tại nhằm kế thừa hình ảnh, độ nhận diện thương hiệu đã được Công ty xây dựng và phát triển trong suốt hành trình hơn 15 năm qua.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, BSR đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và giảm 58% so với thực hiện năm 2025. Công ty đặt mục tiêu nộp NSNN gần 12.600 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, BSR ghi nhận doanh thu đạt hơn 45.900 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, BSR lãi sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với mức 400 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây là mức cao nhất tính theo quý trong bốn năm qua. Kết quả cũng vượt xa mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.

Trong cơ cấu, Dầu diesel đóng góp gần phân nửa doanh thu với 21.180 tỷ đồng, còn hai sản phẩm xăng không chì RON 95 và RON 92 mang về hơn 16.000 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ nhiên liệu hàng không Jet A-1, khí hóa lỏng, xăng sinh học, dầu hỏa... Đây là các thành phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) do BSR quản lý và vận hành.