Tự doanh CTCK liên tục bán ra hàng trăm tỷ đồng một cổ phiếu họ Gelex

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.875 điểm trong phiên 12/5, thanh khoản suy giảm. Chỉ số chính sau đó phục hồi trở lại vào phiên chiều dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng, năng lượng. Đóng cửa, VN-Index tăng 5,60 điểm (+0,30%) lên mức 1.901,1 điểm. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng gần 840 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 164 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEL với giá trị -163 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-33 tỷ), MWG (-32 tỷ), TCB (-26 tỷ) và FPT (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như GAS (-17 tỷ), FUEVFVND (-15 tỷ), KDH (-13 tỷ), VCB và PVT cùng ở mức -9 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị 25 tỷ đồng. Theo sau là STB (24 tỷ), VIC (19 tỷ), HDB (18 tỷ), LPB, E1VFVN30 và VHM cùng ghi nhận mức 14 tỷ đồng, MBB, KBC và CTG cùng đạt 12 tỷ đồng.