Cổ phiếu Sacombank (STB) tăng cận trần sau biến động nhân sự cấp cao

Kết phiên 12/5, giá cổ phiếu STB ở mức 76.800 đồng/cổ phiếu, tăng cận trần 6,37% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 6,9 triệu đơn vị.

Đây là vùng đỉnh giá lịch sử mới của mã cổ phiếu nhà băng này, kéo vốn hóa thị trường của Sacombank tăng vọt lên mức 144.784 tỷ đồng.

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu Sacombank diễn ra ngay sau khi nhà băng này công bố trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Trong đó, ông Lưu Danh Đức (sinh năm 1973) là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Với hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực viễn thông và tài chính - ngân hàng, ông Hải là một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi sở hữu cả tư duy công nghệ, năng lực quản trị và tầm nhìn chuyển đổi chiến lược.

Không riêng cổ phiếu STB, một cổ phiếu nhà băng khác liên quan tới Bầu Thụy – ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank là cổ phiếu LPB của LPBank cũng tăng bứt phá.

Kết phiên, giá cổ phiếu LPB tăng 3,22% lên 54.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 2,5 triệu đơn vị.

Đây cũng là đỉnh giá cao nhất của mã cổ phiếu nhà băng này. Vốn hóa thị trường của LPBank tăng vọt lên mức 162.806 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 12/5 trải qua một phiên rung lắc mạnh. Sau cú giảm sâu ở phiên liền trước, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ khi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Tuy nhiên, lực cầu “bắt đáy” nhập cuộc mạnh vào cuối phiên đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng điểm.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 5,6 điểm, lên 1.901,1 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 5,22 điểm, lên 253,28 điểm. Ngược lại, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,24 điểm, xuống 127,11 điểm.

Bên cạnh bộ đôi cổ phiếu STB và LPB, cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng của thị trường, với: BSR +4,86%, GAS +3,94%, PVD +1,59%, PLX +2,72%, …

Tại nhóm bất động sản, trong khi bộ đôi VIC và VHM điều chỉnh nhẹ lần lượt giảm 0,45% và 0,5%. NVL -2,98% và SIP -1,18% là 2 cổ phiếu vốn hóa lớn khác điều chỉnh mạnh đáng chú ý.

Ngược lại, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này tăng mạnh, như: VRE +5,51%, DXG +3,18%, KBC +2,31%, VPI +3,16%, …

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng bứt phá, hỗ trợ đà chỉ số chính “thoát hiểm”, như: GVR +4,46%, BMP +2,22%, GMD +2,38%, DCM +1,28%, GEL +1,29%, VJC +2,64%, GEX +1,17%, …

Hôm nay, khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 800 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị hơn 171 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VHM (154,27 tỷ đồng), cổ phiếu MSB (136,71 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (129,57 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, nhà đầu từ “gom” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 196 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VRE (118,36 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (96,86 tỷ đồng), …