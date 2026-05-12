Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 800 triệu cổ phiếu Hoà Phát sắp về tài khoản nhà đầu tư

An Thái | 12-05-2026 - 15:32 PM | Thị trường chứng khoán

Gần 800 triệu cổ phiếu Hoà Phát sắp về tài khoản nhà đầu tư

Sau đợt chia này, lượng cổ phiếu lưu hành của Hoà Phát sẽ tăng lên hơn 8,4 tỷ cổ phiếu - tương đương dân số toàn cầu.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) vừa thông báo, ngày 26/05 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành hơn 767,5 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Sau đợt chia này, lượng cổ phiếu lưu hành của Hoà Phát sẽ tăng lên hơn 8,4 tỷ cổ phiếu - tương đương dân số toàn cầu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến lên khoảng 84.430 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Hoà Phát cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 3.850 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt sẽ được thanh toán từ ngày 3/6.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần 52.901 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 9.056 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến khoảng 4.916 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại công ty con, cùng với việc sản lượng thép tăng trưởng trong bối cảnh giá bán và biên lợi nhuận cải thiện.

Năm 2026, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42 so với số liệu năm 2025. Như vậy tập đoàn đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau quý đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG chốt phiên giao dịch ngày 11/5 tại mức 27.000 đồng/cp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quỹ đầu tư bất ngờ "bắt đáy" FPT

Một quỹ đầu tư bất ngờ "bắt đáy" FPT Nổi bật

Một nhóm tổ chức mua ròng 20 tấn vàng trong 1 tháng, lượng nắm giữ gần ngưỡng kỷ lục

Một nhóm tổ chức mua ròng 20 tấn vàng trong 1 tháng, lượng nắm giữ gần ngưỡng kỷ lục Nổi bật

Lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng năm 2025: Chuyên gia chỉ ra ‘bí kíp’ thúc đẩy niểm tin tài chính số trong kỷ nguyên AI

Lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng năm 2025: Chuyên gia chỉ ra ‘bí kíp’ thúc đẩy niểm tin tài chính số trong kỷ nguyên AI

15:18 , 12/05/2026
PVTrans sắp phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức

PVTrans sắp phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức

14:40 , 12/05/2026
Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Vinasun muốn thoái sạch vốn

Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Vinasun muốn thoái sạch vốn

14:39 , 12/05/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sớm nhất trong quý 3 có thể vận hành thị trường tài sản mã hóa

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sớm nhất trong quý 3 có thể vận hành thị trường tài sản mã hóa

14:38 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên