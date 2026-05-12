Gần 800 triệu cổ phiếu Hoà Phát sắp về tài khoản nhà đầu tư

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) vừa thông báo, ngày 26/05 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành hơn 767,5 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Sau đợt chia này, lượng cổ phiếu lưu hành của Hoà Phát sẽ tăng lên hơn 8,4 tỷ cổ phiếu - tương đương dân số toàn cầu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến lên khoảng 84.430 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Hoà Phát cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 3.850 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt sẽ được thanh toán từ ngày 3/6.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần 52.901 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 9.056 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến khoảng 4.916 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại công ty con, cùng với việc sản lượng thép tăng trưởng trong bối cảnh giá bán và biên lợi nhuận cải thiện.

Năm 2026, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42 so với số liệu năm 2025. Như vậy tập đoàn đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau quý đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG chốt phiên giao dịch ngày 11/5 tại mức 27.000 đồng/cp.