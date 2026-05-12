PVTrans sắp phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, PVTrans dự kiến phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 469,9 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến trong năm 2026.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của PVTrans sẽ tăng từ 4.699 tỷ đồng lên 5.169 tỷ đồng.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của PVTrans thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 21/4/2026.

Tại đại hội, các cổ đông của PVTrans cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.200 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, PVTrans ghi nhận doanh thu gần 4.177,1 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt hơn 387,4 tỷ đồng, tăng 39,9%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 25,3% kế hoạch doanh thu và 32,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo giải trình của PVTrans, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do lợi nhuận tăng thêm từ các tàu mới đầu tư trong năm 2025 và gia tăng hiệu quả khai thác đội tàu của công ty.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PVTrans giảm 48,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 22.260,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận hơn 12.894 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 3.709,2 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 10.382,7 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 7.214,6 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng nợ.