Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sớm nhất trong quý 3 có thể vận hành thị trường tài sản mã hóa

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý III sẽ có những hoạt động đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa chính thức tại Việt Nam, với các đơn vị cung cấp dịch vụ được quản lý bởi cơ quan nhà nước để bảo đảm an toàn và minh bạch cho thị trường”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ tại Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” diễn ra ngày 12/5.

Theo Thứ trưởng, thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có khung pháp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia. Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đây được xem là khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa trong nước, tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành và vận hành thị trường theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 đơn vị chuẩn bị triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường tài sản mã hóa.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Theo đó, trong công văn gửi tới 5 doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định gồm CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; CTCP Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam (vừa đổi tên thành CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Sacom ); và CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom. Bộ Tài chính yêu cầu các sàn giao dịch tài sản mã hóa tiếp tục bổ sung hồ sơ cấp phép, đồng thời rà soát điều kiện hoạt động về vốn, nhân sự và bảo mật. Cơ quan này đề nghị doanh nghiệp loại bỏ ngành nghề không liên quan để bảo đảm vận hành an toàn, minh bạch và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn thí điểm. Bộ Tài chính cũng yêu cầu hoàn thiện quy trình phòng chống rửa tiền, tích hợp nội dung chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời bảo đảm thống nhất với quy trình KYC, xử lý giao dịch đáng ngờ và lưu trữ dữ liệu theo quy định.



