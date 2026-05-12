Quỹ bạc lớn nhất thế giới mạnh tay "gom hàng" hàng chục tấn khi giá tăng dựng đứng 6%

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới là BlackRock thông qua quỹ iShares Silver Trust (SLV) đã mua ròng 35,6 tấn bạc trong phiên 11/5. Sau hai phiên liên tiếp gom hàng, tổng lượng bạc mua vào đã lên gần 58 tấn, đánh dấu sự đảo chiều sau chuỗi phiên bán ròng trước đó. Hiện quỹ này đang nắm giữ khoảng 15.080 tấn bạc, tương đương quy mô xấp xỉ 42 tỷ USD.

Động thái quay lại mua mạnh của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc bật tăng ấn tượng khoảng 6%, lên vùng 86 USD/ounce – mức cao nhất gần hai tháng và vượt trội đáng kể so với diễn biến của vàng.

Tâm lý thị trường cải thiện khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thị trường cũng tập trung vào dữ liệu CPI của Mỹ hôm 12/5 và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Donald Trump, nơi ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về Iran, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân.

Khác với vàng chủ yếu hưởng lợi trong bối cảnh bất ổn, bạc còn được xem là kim loại công nghiệp quan trọng. Khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ hoạt động sản xuất, trong đó kim loại này được sử dụng rộng rãi trong pin năng lượng mặt trời, xe điện, chip bán dẫn và thiết bị điện tử. Riêng ngành năng lượng mặt trời hiện chiếm gần 30% nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu.

Trong khi nhu cầu tiếp tục mở rộng, nguồn cung bạc lại chưa theo kịp do sản lượng khai thác tăng chậm hơn tốc độ phát triển của các ngành công nghệ mới. Tình trạng thiếu hụt kéo dài nhiều năm qua được cho là nguyên nhân khiến giá bạc thường phản ứng mạnh hơn vàng mỗi khi triển vọng kinh tế và sản xuất cải thiện.

Một tín hiệu khác cũng được giới đầu tư theo dõi sát là tỷ lệ vàng/bạc đã giảm nhanh từ vùng trên 62 xuống quanh 55 chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến này thường cho thấy bạc đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh hơn vàng trong chu kỳ hàng hóa.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu xu hướng hiện tại tiếp tục được duy trì, giá bạc có thể hướng tới vùng 95 USD/ounce, thậm chí kiểm định mốc tâm lý 100 USD/ounce trong thời gian tới. Thị trường hiện tập trung theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng kết quả chính thức từ các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh để xác định liệu bạc có thực sự bước vào một chu kỳ tăng giá mới hay không.