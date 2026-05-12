Lãnh đạo doanh nghiệp hé lộ lý do đề xuất xây 2 toà tháp tưởng niệm giữa trung tâm Hà Nội

Chiều 11/5, CTCP Hồn Đất Việt đã có buổi trao đổi với báo giới nhằm làm rõ những luồng dư luận trái chiều xung quanh đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào đề xuất xây dựng hai tòa tháp tưởng niệm cao 13 tầng tại khu B của dự án – quy mô hiếm thấy đối với hạ tầng tâm linh nội đô.

Lý giải về việc điều chỉnh quy hoạch dự án, ông Đinh Ngọc Dương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Hồn Đất Việt cho rằng với áp lực quỹ đất và nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng văn minh tại đô thị lớn, mô hình “công viên nhà tang lễ” đang mở ra cách tiếp cận mới với nhiều không gian xanh và trải nghiệm tiễn biệt mang tính nhân văn hơn.﻿

Theo lãnh đạo công ty, sau gần một thập kỷ kể từ khi phê duyệt lần đầu vào năm 2017, các tiêu chuẩn về vận hành đô thị và nhu cầu của người dân đã thay đổi. Do đó, dự án cần có những điều chỉnh để hướng tới mục tiêu tối ưu hóa các phân khu chức năng, mở rộng không gian xanh, tăng cường hạ tầng ngầm phục vụ giao thông tĩnh. Trong khi đó, công năng cốt lõi là dịch vụ tang lễ vẫn được giữ nguyên vẹn như mục tiêu ban đầu.

Điểm đặc biệt của dự án là dành đến 70% diện tích dự án (khoảng 1,6 ha) cho hệ thống cảnh quan, cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông. Định hướng này hoàn toàn nhất quán với Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vốn ưu tiên các hình thức táng mới, hiện đại và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Đinh Tiến Sang, đại diện Ban Quản lý dự án bổ sung thêm, đây là dự án nhà tang lễ đầu tiên tại Hà Nội được triển khai theo hình thức xã hội hóa. Khác với mô hình nghĩa trang truyền thống, dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng dịch vụ của Thủ đô theo hướng “tiết kiệm đất hơn, sạch hơn, kiểm soát tốt hơn và nhân văn hơn”.

Định hướng không gian tưởng niệm này cũng được tham chiếu từ các đô thị phát triển tại Đông Á như Nhật Bản, Đài Bắc hay Seoul, nơi các mô hình "công viên tưởng niệm trên cao" hoặc "lập thể hóa" nhà tang lễ đã được áp dụng thành công.

Bằng việc xây dựng một “công viên tưởng niệm” hiện đại, doanh nghiệp mong muốn biến hành trình tiễn biệt trở thành một không gian gìn giữ ký ức tôn nghiêm, tiệm cận với các tiêu chuẩn quản lý đô thị hiện đại trên thế giới.

Hai toà tháp không lưu giữ tro cốt﻿

Để giải tỏa những băn khoăn của dư luận về tác động của công trình, phía chủ đầu tư khẳng định hai tòa tháp tưởng niệm không có chức năng lưu giữ tro cốt.

Công năng của hai tháp này được định hướng là không gian tưởng niệm trang nghiêm, nơi thân nhân có thể đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ người quá cố theo phong tục và văn hóa của người Việt mà quy định pháp luật cho phép.

Sự minh bạch về công năng này cũng nhận được sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền địa phương. Trong cuộc họp lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết phía chủ đầu tư đã cam kết bằng văn bản với phường và nhân dân về việc không lưu giữ tro cốt tại hai tòa tháp này.

“ Nếu phát hiện doanh nghiệp sử dụng sai mục đích ban đầu, phường cam kết sẽ đình chỉ ngay lập tức” , lãnh đạo phường nhấn mạnh. Đồng thời, phía chính quyền cũng nhìn nhận việc phát triển theo chiều cao là giải pháp quy hoạch phù hợp để tiết kiệm quỹ đất, dành không gian cho cây xanh và hạ tầng giao thông chung.

Về phía người dân, ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố 14 (phường Khương Đình) chia sẻ, sau khi được giải đáp cụ thể về việc hai tòa tháp không dùng để lưu trữ tro cốt, nhân dân khu vực về cơ bản đã đồng thuận. Ông Hậu cũng thông tin thêm, thực tế tại địa phương vốn đã tồn tại nghĩa trang cũ nằm sát khu dân cư và hoạt động đời sống vẫn diễn ra bình thường, do đó một công trình được quy hoạch hiện đại là điều cần thiết.