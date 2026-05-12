Hoa Sen Group tăng vốn vượt 8.000 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Theo Hà Ly | 12-05-2026 - 09:50 AM | Thị trường chứng khoán

Hoàn tất phân phối gần 186,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, Hoa Sen Group tăng vốn vượt 8.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã: HSG, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2024 - 2025.

Đến ngày 5/5 vừa qua, Hoa Sen Group đã hoàn tất phân phối gần 186,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 68.162 cổ đông. Còn 14.297 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận tương ứng có 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Hoàn thành đợt trả cổ tức, Hoa Sen Group tăng vốn điều lệ từ hơn 6.209,8 tỷ đồng lên hơn 8.072,7 tỷ đồng.

Hoa Sen Group vừa công bố kết quả kinh doanh quý II (từ 1/1 đến 31/3/2026) niên độ tài chính 2025-2026 (từ 01/10/2025 đến 30/09/2026).

Theo đó, HSG ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 6% so với cùng kỳ, lên 8.967 tỷ đồng. Do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 2,2% còn 1.052 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng 139% lên mức 108 tỷ đồng cùng với việc doanh thu tài chính hụt tới 78% chỉ còn 26 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HSG giảm 42% chỉ còn gần 119 tỷ đồng.

Tính chung trong 6 tháng đầu NĐTC 2025-2026, Hoa Sen Group ghi nhận doanh thu gần 17.400 tỷ đồng và lãi ròng hơn 181 tỷ đồng, giảm tương ứng 7% và 51% so với cùng kỳ. Qua đó, doanh nghiệp gần 50% mục tiêu doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả niên độ.

Một nhóm tổ chức mua ròng 20 tấn vàng trong 1 tháng, lượng nắm giữ gần ngưỡng kỷ lục

Một quỹ đầu tư bất ngờ "bắt đáy" FPT

Chủ tịch AgriS (SBT) gia tăng sở hữu khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an phát thông báo quan trọng

"Huyền thoại" tích sản FPT, DGC cùng trôi xuống đáy nhiều năm

Một "khách sộp" vừa chốt đơn 1.500 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

