Gemadept chốt ngày chi hơn 938 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Theo Khánh Hân | 12-05-2026 - 10:51 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 22/5/2026 tới đây, Gemadept sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Công ty Cổ phần Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa thông qua ngày 22/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Gemadept sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/5/2026.

Với gần 426,5 triệu cổ phiếu GMD đang lưu hành trên thị trường, Gemadept sẽ phải chi khoảng gần 938,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Được biết, phương án chia cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Gemadept thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 6/5/2026 vừa qua.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả thực hiện trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 11%.

Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần 6.800 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đăng ký và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Kết thúc quý I/2026, Gemadept mang về doanh thu thuần hơn 1.452,4 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 716,4 tỷ đồng, tăng 22,9%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 22,3% kế hoạch doanh thu thuần và 25,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà kịch bản đăng ký đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Gemadept tăng hơn 355 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 20.181,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 5.706,1 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1.889,7 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.612,6 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 2.401,8 tỷ đồng, chiếm 52,1% tổng nợ.

