Quỹ vàng lớn nhất thế giới liên tục “gom hàng” khi giá hồi phục

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên 11/5, tiếp chuỗi “gom hàng” 3 phiên liên tiếp. Đây là tín hiệu khá tích cực sau hơn chục phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Hiện tại, quỹ này nắm gần 1.036 tấn vàng.

Theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng thế giới biến động khá mạnh trong phiên 11/5. Có thời điểm, giá vàng giao ngay giảm dưới 4.650 USD/oz và có lúc tăng vượt 4.750 USD/oz, tương đương phạm vi dao động lên tới khoảng 100 USD/oz. Đóng cửa phiên ngày thứ Hai, giá vàng vẫn tăng nhẹ 0,4% lên trên mốc 4.735 USD/oz. Như vậy, giá vàng đã tăng gần 15% kể từ mức đáy cuối tháng 3.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange, giá vàng tăng phiên đầu tư nhờ nhu cầu bắt đáy và việc các nhà giao dịch thiết lập vị thế vàng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát trong tuần này. Dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Ba và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Tư.

Chuỗi số liệu lạm phát cao hơn sẽ tiếp tục gây áp lực lên lãi suất thực trong giao dịch, trong khi chuỗi số liệu thấp hơn sẽ chuyển sự chú ý trở lại vai trò phòng thủ của vàng và lợi thế về nhu cầu công nghiệp của bạc. ﻿

Cùng với dữ liệu lạm phát tuần này, thị trường cũng sẽ chú ý sát sao đến cuộc bỏ phiếu tiềm năng tại Thượng viện Mỹ để đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh đã thể hiện sự ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong năm nay để kích thích nền kinh tế; tuy nhiên, ông cũng đề xuất giảm quy mô bảng cân đối kế toán của Fed, điều này có thể làm giảm tính thanh khoản của thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng, bất chấp xu hướng ôn hòa của ông, với lạm phát cao, khó có đủ sự ủng hộ để cắt giảm lãi suất, điều này có thể hạn chế đà tăng giá của vàng.

Bất chấp những khó khăn trong ngắn hạn, ở một góc nhìn khác, ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures lạc quan rằng, nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì, cuộc chiến tại Trung Đông có thể được khép lại, đồng thời khôi phục hoạt động thương mại với eo biển Hormuz được mở cửa, giá vàng tiến tới mốc 5.000 USD/ounce. “Thị trường hiện chỉ đang theo dõi tình hình Trung Đông, cũng như hướng đi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cân nhắc”, ông Bob Haberkorn nói.