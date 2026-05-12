Từ một tin nhắn “kết bạn nhầm” trên Zalo, Công an cảnh báo chiêu lừa khiến hàng nghìn người dân mất tiền

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen qua các tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin. Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vừa bị cơ quan Công an bắt giữ

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa. Một bị hại cho biết: “Những lần đầu tiền chuyển về nên tôi nghĩ không bị lừa, cứ tin là thật. Đến khi số tiền quá lớn mới nhận ra mình đã bị lừa”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Chúng xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tại sản trên không gian mạng

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: “ Sau khi tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng kêu gọi bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng lập ra. Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư ”.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này ”.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.