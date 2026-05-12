Cổ đông liên quan Thành viên HĐQT Vinasun muốn thoái sạch vốn

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa đăng ký bán ra toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/5/2026 đến ngày 13/6/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn từ 5,04% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông lớn tại Vinasun.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/4/2026 đến ngày 5/5/2026, Tư vấn Kim Ngưu đã bán ra thành công gần 4,9 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 8,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, doanh nghiệp này đã giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 8,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,22% xuống 5,04% vốn như hiện tại.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun đã đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8/5/2026 đến ngày 27/5/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đoàn đang sở hữu gần 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,55% vốn tại Vinasun. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức gần 13,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 19,44%.

Cũng tại thông báo này cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Hipt do ông Đoàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, Công ty CP VBP do ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,95%) lên mức hơn 20,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 30,84%).