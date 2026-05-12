Nóng: Một 'cá voi' Bitcoin vừa thức giấc sau 12 năm, chuyển 500 BTC trị giá hơn 40 triệu USD

Mới đây, một ví Bitcoin (BTC) “cá voi” đã ngủ yên hơn 12 năm bất ngờ hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý mạnh của thị trường. Khi lượng Bitcoin trị giá hàng chục triệu USD được chuyển sang một địa chỉ mới, giới đầu tư đang chia rẽ giữa hai luồng quan điểm: Đây chỉ là một đợt tái cơ cấu ví thông thường hay là tín hiệu bán ra thực sự.

Theo CoinDesk và CoinPost ngày 11/5 theo giờ địa phương, các tài khoản phân tích on-chain Lookonchain và Whale Alert đã phát hiện dấu hiệu cho thấy 500 BTC được chuyển khỏi một ví Bitcoin gần như không hoạt động suốt thời gian dài.

Trước khi giao dịch diễn ra, số Bitcoin này nằm trong địa chỉ ví “1KAA8G”, sau đó được chuyển toàn bộ sang một địa chỉ Bitcoin mới. Ví này được cho là đã mua Bitcoin từ tháng 11/2013 và gần như không có bất kỳ biến động nào trong hơn 12 năm qua.

500 BTC được chuyển lần này hiện có giá trị khoảng 40,62 triệu USD. Ở thời điểm mua vào, khi giá Bitcoin chỉ khoảng 914 USD mỗi đồng, tổng giá trị khoản đầu tư ban đầu ước tính khoảng 457.000 USD. Với mức giá hiện tại, khoản lợi nhuận chưa thực hiện đã lên tới khoảng 40,17 triệu USD, tức gấp khoảng 88 lần vốn gốc.

Điều thị trường chú ý không nằm ở bản thân giao dịch chuyển ví, mà ở điểm đến cuối cùng của dòng tiền. Khi một ví Bitcoin lớn đã “ngủ đông” suốt nhiều năm bất ngờ hoạt động trở lại, khả năng số coin này được nạp lên sàn giao dịch để bán ra quy mô lớn thường lập tức khiến thị trường lo ngại.

Cho tới nay, chưa có dấu hiệu xác nhận địa chỉ mới nhận số Bitcoin này có liên quan tới bất kỳ ví sàn giao dịch nào. Điều đó cũng làm dấy lên khả năng rằng động thái này đơn giản chỉ nhằm tăng cường bảo mật hoặc tái tổ chức địa chỉ ví. Các chuyên gia cho rằng dù dữ liệu on-chain có thể theo dõi dòng di chuyển của tài sản, rất khó để kết luận liệu một giao dịch bán thực sự đã diễn ra chỉ dựa trên thông tin công khai.

Thời gian gần đây, các trường hợp ví Bitcoin “ngủ đông” nhiều năm bất ngờ hoạt động trở lại xuất hiện ngày càng thường xuyên. Kể từ khi Bitcoin lần đầu vượt mốc 100.000 USD vào cuối năm 2024, ngày càng nhiều nhà đầu tư đời đầu và thợ đào Bitcoin bắt đầu di chuyển số coin đã nắm giữ suốt thời gian dài. Một số trường hợp sau đó thực sự dẫn tới hoạt động chốt lời.

Tháng 7 năm ngoái, thị trường cũng từng chứng kiến 8 ví thuộc “thời đại Satoshi” lần đầu hoạt động trở lại sau khoảng 14 năm. Mỗi ví nắm giữ tới 10.000 BTC, và việc chúng di chuyển đúng vào thời điểm Bitcoin giao dịch gần mức đỉnh lịch sử đã khiến thị trường chao đảo.

Giới phân tích cho rằng chỉ riêng việc các khoản nắm giữ lâu năm bắt đầu dịch chuyển cũng đủ tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Lý do là nếu hàng trăm hoặc hàng nghìn BTC chảy vào các sàn giao dịch, thị trường thường xem đó là tín hiệu áp lực bán tiềm tàng.

Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu đợt di chuyển 500 BTC lần này có thực sự gây cú sốc cho thị trường hay không. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu xác nhận số coin này được chuyển lên sàn hoặc bị bán ra, trong khi lộ trình di chuyển tiếp theo của dòng tiền cũng chưa được công khai.

Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 80.700 USD. Thị trường đang theo dõi sát liệu số BTC này có tiếp tục được kết nối tới các địa chỉ ví sàn giao dịch hay không, cũng như liệu sẽ xuất hiện thêm những biến động on-chain tiếp theo.

Theo: Coindesk