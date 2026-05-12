Phiên 12/5: Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 800 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Sau nhịp giằng co trong phiên sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại sắc xanh vào phiên chiều. Điểm tích cực là VN-Index vẫn giữ vững mốc 1.900 điểm khi chốt phiên 12/5, tăng gần 6 điểm so với tham chiếu. Dù vậy, thanh khoản trên HoSE có phần hụt hơi so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh đạt khoảng 19.130 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng gần 840 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 825 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 196 tỷ đồng. Xếp sau là VRE với 118 tỷ đồng, GEX với 97 tỷ đồng, VPB với 47 tỷ đồng và DCM với 31 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 172 tỷ đồng. Theo sau là VHM với 154 tỷ đồng, MSB với 137 tỷ đồng, ACB với 130 tỷ đồng và VCB với 87 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 3 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại PVS với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top mua ròng gồm IVS với khoảng 2 tỷ đồng, TNG với 2 tỷ đồng, PVI với 2 tỷ đồng và HUT với giá trị dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, IDC dẫn đầu với khoảng 5 tỷ đồng, tiếp đến là VTZ với 2 tỷ đồng. Các mã NRC, MST và CEO cùng bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 8 tỷ đồng

Chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Theo sau là OIL và HNG với cùng khoảng 1 tỷ đồng. Hai mã MPC và MSR cũng nằm trong top mua ròng, song giá trị đều dưới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, ﻿ACV là mã bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 14 tỷ đồng. Các mã còn lại trong top bán ròng gồm RIC với 5 tỷ đồng, QTP với 3 tỷ đồng, trong khi TIN và ABI bị bán ròng dưới 1 tỷ đồng.