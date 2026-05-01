Một công ty chứng khoán vốn nghìn tỷ bị phạt nặng

Ngày 8/5/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 229/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã: BMS) , cụ thể như sau:

BMS bị phạt 187.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Tại một số thời điểm, BMS đã thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sang tài khoản thanh toán của Công ty và ngược lại với các bút toán khách hàng rút tiền, thanh toán gốc, lãi vay, thanh toán tiền mua trái phiếu.

Thêm nữa, CTCK này bị phạt 92.500.000 đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các giao dịch với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét tại các ngày 25/06/2024, 11/07/2024, 10/03/2025, 15/12/2025.

Bên cạnh đó, BMS cũng bị phạt tiền 187.500.000 đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Tại một số thời điểm, Công ty cho vay đối với một số khách hàng thông qua các Hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Mặt khác, do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch, CK Bảo Minh cũng bị UBCKNN xử phạt 175.000.000 đồng. Cụ thể, ở một số thời điểm, công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định.

Ngoài ra, BMS cũng bị phạt tiền 137.500.000 đồng do có hành vi vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Như vậy, Chứng khoán Bảo Minh bị xử phạt tổng cộng 780.000.000 đồng.

Theo BCTC quý 1/2026, dù doanh thu hoạt động sụt giảm 19% còn chưa đầy 70 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của BMS đạt gần 45 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 14 tỷ cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 31/3, vốn điều lệ của BMS đạt 2.039 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Chứng khoán Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 208 tỷ đồng. Công ty cũng có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.039 tỷ đồng lên hơn 3.170 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 55%.

Ở một diễn biến liên quan, Chứng khoán Bảo Minh (mã BMS - UPCoM) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 203,9 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 8/4 vừa qua. ﻿Kế hoạch chuyển niêm yết trên HoSE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 10/1/2026. Trước đó, cổ phiếu BMS đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 08/08/2018.