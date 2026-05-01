Tiền lớn chọn lọc, chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu xếp hạng cao trên thị trường

Cập nhật về dòng vốn toàn cầu trong tuần giao dịch vừa qua, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh ABS cho biết các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng. Trong khi đó, nhóm thị trường mới nổi vẫn duy trì mức xếp hạng tăng trưởng 88 điểm, cho thấy sức hấp dẫn vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác và dòng tiền vẫn đang tiếp tục chảy vào nhóm thị trường này.

Đối với Việt Nam, VN-Index cải thiện điểm tăng trưởng từ 80 lên 84 điểm sau khi thiết lập đỉnh lịch sử mới trong tuần qua. Theo ông Minh, diễn biến này phản ánh đà tăng vẫn đang được duy trì khá bền vững.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là giá dầu vẫn giữ mức tăng trưởng cao tới 95 điểm, hàm ý rủi ro trên thị trường vẫn hiện hữu dù giá dầu đã điều chỉnh hơn 8% trong tuần vừa qua. Đặc biệt, xu hướng ngắn hạn và trung hạn của dầu vẫn ở trạng thái tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa thực sự hạ nhiệt.

Ở chiều ngược lại, chỉ số USD và VIX, thước đo mức độ sợ hãi của thị trường chứng khoán Mỹ, lại có mức tăng trưởng khá thấp. Điều này cho thấy nhà đầu tư chưa quá lo ngại trước các rủi ro địa chính trị hiện nay. Dẫu vậy, dòng tiền đang có sự phân hóa rõ rệt. Chỉ số Dow Jones chỉ đạt mức tăng trưởng 60 điểm, thấp hơn đáng kể so với Nasdaq ở mức 84 điểm, phản ánh nhóm công nghệ tiếp tục là động lực dẫn dắt thị trường.

Theo chuyên gia ABS, sự phân hóa cũng thể hiện rõ khi chỉ số S&P500 tính theo vốn hóa thị trường đã tăng khoảng 8% từ đầu năm và liên tục lập đỉnh mới, trong khi phiên bản tính theo trọng số bằng nhau dù vẫn tăng khoảng 6% nhưng đã có dấu hiệu chững lại tại vùng kháng cự. Diễn biến này tương đồng với độ rộng thị trường khi khoảng 43% số cổ phiếu hiện giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày.

Ông Minh cũng chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý khi đồ thị của Nasdaq hiện có nhiều nét tương đồng với giai đoạn cuối thập niên 1990. Nếu lịch sử lặp lại, thị trường có thể bước vào một nhịp “blow-off top”, tức pha tăng tốc mạnh cuối cùng kéo dài khoảng 3-6 tháng trước khi đảo chiều mạnh.

Dẫn dữ liệu từ Bank of America, chuyên gia ABS cho biết hiện có tới 65% nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ cổ phiếu, tỷ lệ đang quay trở lại vùng đỉnh của năm 2021. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhà đầu tư cá nhân, từ đó mức độ biến động cũng có xu hướng cao hơn so với đặc trưng trước đây vốn chịu chi phối chủ yếu bởi các tổ chức đầu tư lớn.

Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ đang dần mang nhiều đặc điểm tương đồng với các thị trường châu Á, nơi dòng tiền cá nhân đóng vai trò chủ đạo.

Một xu hướng khác cũng được ông Minh nhấn mạnh là sự bùng nổ của các quỹ đầu tư thụ động. Nếu năm 2009, quy mô nhóm quỹ này chỉ chiếm khoảng 20% thì đến tháng 3/2026 đã vượt 59%. Điều này phản ánh xu hướng nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các chiến lược đầu tư bám sát hiệu suất thị trường trong bối cảnh hiệu quả của các quỹ chủ động suy giảm.

Tại Việt Nam, diễn biến của VN-Index hiện cũng chịu tác động lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup. Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 7%, tuy nhiên nếu loại trừ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE thì mức tăng của chỉ số chỉ còn khoảng 0,64%. Điều này cho thấy mức độ phân hóa trên thị trường đang rất rõ nét.

Chuyên gia ABS cho rằng khi thị trường Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026, dòng vốn thụ động bám theo bộ chỉ số FTSE Emerging Markets sẽ trở thành nguồn vốn vào ổn định và mang tính tự động hơn. Khi đó, thị trường không cần phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động thuyết phục các quỹ đầu tư chủ động mà sẽ được hưởng lợi từ các kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF toàn cầu.

Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu có sức mạnh vượt trội, ABS đã tiến hành lọc ra các nhóm ngành và cổ phiếu có mức độ mạnh nhất so với thị trường chung. Hệ thống đánh giá được xây dựng dựa trên hai yếu tố gồm điểm cơ bản, phản ánh sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp, cùng điểm sức mạnh giá được đo lường thông qua diễn biến giá và thanh khoản giao dịch.

Theo đó, các nhóm ngành có mức xếp hạng cao nhất hiện nay gồm bất động sản, bán lẻ, điện, dầu khí, ngân hàng và chứng khoán.