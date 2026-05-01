VN-Index áp sát đỉnh lịch sử, CTCK cảnh báo kịch bản “xanh vỏ đỏ lòng”

Sau đà phục hồi mạnh của thị trường trong tháng 4/2026, chỉ số VN-Index đang hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh đỉnh lịch sử 1.910 (+/- 30 điểm).

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán VNDirect (VND) nhận định mặc dù trải qua nhịp tăng ấn tượng về điểm số, chỉ báo dòng tiền chưa thực sự đồng thuận khi thanh khoản chưa có dấu hiệu bứt phá. Độ rộng thị trường cũng chưa thuyết phục khi đà tăng của VN-Index chủ yếu tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về định giá, P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong Q1/2026.

Theo VNDirect, dù chưa về vùng “rẻ”, định giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm 2026. Cụ thể, VNDirect dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 14% trong năm 2026. Theo đó sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index về quanh mức 13 lần, qua đó giữ cho định giá TTCK Việt Nam ở mức tương đối hấp dẫn. ﻿

Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, bộ phận phân tích VNDirect đưa ra 2 kịch bản đối với thị trường trong tháng 5:

Kịch bản tích lũy (70%) : Chỉ số VN-Index có thể tích lũy trong vùng 1.820-1.910 điểm trong tháng 5 để tích tụ xung lực chờ cơ hội vượt đỉnh trong quý 3/2026 khi có yếu tố đồng thuận hơn từ phía dòng tiền ngoại, cũng như yếu tố vĩ mô (tín hiệu lạm phát hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện). Cơ hội có thể xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu nhất định.

Kịch bản vượt đỉnh (30%) : Chỉ số VN-Index vẫn có xác suất vượt đỉnh trong tháng 5 nhờ tiếp tục “kéo” cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, kịch bản này vẫn khó có sự đồng thuận của dòng tiền và bức tranh “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tái diễn.

Trong tháng 5/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đối mặt với áp lực chốt lời tại vùng đỉnh cũ quanh 1.910 điểm (+/- 30 điểm) trong bối cảnh rủi ro xung đột Trung Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chỉ số VN-Index có thể vào pha tích lũy, chờ đợi các yếu tố hỗ trợ hội tụ (lạm phát có tín hiệu hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện,…).

Trong bối cảnh này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch linh hoạt, tận dụng cơ hội chốt lời quanh vùng đỉnh 1.910 điểm (+/- 30 điểm) và xem xét giải ngân trở lại nếu chỉ số về vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm, ưu tiên chọn lọc các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và khả năng hưởng lợi từ dòng vốn ETF.