Nhà máy nào ở Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan vừa bị rao bán đấu giá ngàn tỉ?

Theo Nguyễn Tiến | 14-05-2026 - 09:10 AM | Thị trường chứng khoán

Nhà máy Tanifood Tây Ninh liên quan bà Trương Mỹ Lan bị VietinBank rao bán đấu giá hơn 1.200 tỉ đồng để thu hồi nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Lavifood nhằm thu hồi nợ vay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này được xác định có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Theo thông báo, khối tài sản được đưa ra đấu giá gồm toàn bộ Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỉ đồng.

Tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị rao bán đấu giá. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong đó, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 142.914 m² được xác định giá trị hơn 461,7 tỉ đồng. Phần công trình xây dựng trên đất được định giá hơn 321 tỉ đồng. Khu đất này được sử dụng để xây dựng nhà máy Tanifood Tây Ninh với thời hạn đến năm 2067.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án "Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh" cũng được đưa ra đấu giá, với giá trị hơn 433,5 tỉ đồng.

Toàn bộ khu đất, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất của Tanifood Tây Ninh được định giá hơn 1.216 tỉ đồng. Ảnh: D.N

Theo VietinBank, các tài sản trên được thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký từ năm 2018 giữa ngân hàng và Lavifood cùng các hợp đồng bảo đảm liên quan.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 4-6 tại trụ sở VietinBank Tây Ninh theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền hơn 60,8 tỉ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm.

Nhà máy Tanifood được khánh thành năm 2019, có quy mô khoảng 15 ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỉ đồng, công suất chế biến lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Dự án từng được xem là một trong những nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần của Lavifood từ ông Lê Thành để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Sau đó, Lavifood được giao cho Trương Huệ Vân quản lý thông qua Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Hội đồng xét xử xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Tòa cũng đề nghị giải tỏa phong tỏa giao dịch đối với tài sản này, giao VietinBank phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự xử lý, thu hồi nợ. Phần giá trị còn lại của tài sản sau xử lý sẽ được dùng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan.


Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

Phó Giám đốc SSI Research chỉ ra hai cổ phiếu bán lẻ "sáng cửa" nhờ câu chuyện IPO khủng và định giá hấp dẫn

SACOMBANK lập kỷ lục: Từ "bàn tay vàng" của ông Nguyễn Đức Thuỵ đến pha đổi tên đậm chất "phong thuỷ"

Quỹ Đầu tư do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch bán hết cổ phiếu VCI

08:30 , 14/05/2026
Dẫn đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm TP.HCM, Xây dựng Hòa Bình đang làm ăn ra sao?

08:10 , 14/05/2026
Lãnh đạo VinFast nói về nghi vấn "ve sầu thoát xác" để rút khỏi ngành ô tô và quyền lợi của khách mua xe

01:15 , 14/05/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty mới, quyết tâm khai thác "mỏ vàng" trong lĩnh vực hơn 14 tỷ USD

00:10 , 14/05/2026

