Lãnh đạo VinFast nói về nghi vấn “ve sầu thoát xác” để rút khỏi ngành ô tô và quyền lợi của khách mua xe

VinFast mới đây công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Cụ thể, trong ngày 12/5/2026, trên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast Auto Ltd. đã chính thức công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP. Theo công bố này, giá chuyển nhượng là 13.309,6 tỷ đồng (530 triệu USD).

Tuy nhiên, ngay lập tức xuất hiện những tin đồn rằng đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Hôm nay (13/5), bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã chính thức có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, bản chất của kế hoạch tái cấu trúc lần này là CTCP NC Đầu tư và Phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của công ty VinFast Việt Nam hiện tại, bao gồm 2 nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, với giá chuyển nhượng là 13.309,6 tỷ VNĐ.

Hơn nữa, cùng với việc mua lại 2 nhà máy, bên mua cũng phải nhận lại đại đa số tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện tại, với tổng cộng khoảng 182 ngàn tỷ VNĐ (tại thời điểm 31/3/2026), và sẽ sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng của VinFast.

“Công ty VinFast vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu, còn ở Việt Nam sẽ thuê Công ty Tương Lai sản xuất. Các phần còn lại không thuộc phạm vi của giao dịch này, vẫn của VinFast và vẫn hoạt động bình thường”, Phó Tổng Giám đốc VinFast nhấn mạnh.

VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ

VinFast sẽ thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp bằng cách tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VinFast Trading and Production JSC (VFTP), công ty con hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam. Ảnh: VFS

Đặc biệt, bà Thái Thị Thanh Hải chia sẻ: “Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ, chỉ còn lại một con số nhỏ”.

Ngoài ra, theo lãnh đạo VinFast, sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn. Dự kiến, VinFast Việt Nam sẽ có lãi từ năm 2027.

Trước câu hỏi về việc tái cấu trúc có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, bảo hành và cam kết hậu mãi của VinFast trong tương lai hay không, Phó Tổng Giám đốc VinFast nhấn mạnh: “Hoàn toàn không ảnh hưởng. Các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất cho VinFast theo các tiêu chuẩn hiện hành và VinFast vẫn có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng. Toàn bộ hệ thống bán hàng, bảo hành, hậu mãi, tiêu chuẩn kỹ thuật và chăm sóc khách hàng của VinFast vẫn vận hành bình thường và càng ngày càng được nâng cấp như quý vị đã thấy”.

“Các cổ đông không có gì phải lo lắng, thậm chí là quá vui”

Trước thông tin VinFast tái cấu trúc, Phó Tổng Giám đốc VinFast cho rằng: “Các cổ đông không có gì phải lo lắng, thậm chí là quá vui. Vì kế hoạch tái cấu trúc cho thấy rõ nét tương lai phát triển của VinFast. Về phía Vingroup, cổ đông sẽ an tâm hơn nhiều khi Vingroup không phải gánh 50% tổng nợ của VinFast (theo tỷ lệ sở hữu) như trước nữa”.

Đồng thời, theo bà Thái Thị Thanh Hải, VinFast sẽ tối ưu được về chi phí tài chính, chi phí khấu hao. Điều này đúng như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã nói trong ĐHĐCĐ trước đây: “Trong tương lai, VinFast không phải là nơi tiêu tiền của của Vingroup mà sẽ là một tài sản mang lại giá trị to lớn cho Vingroup”.