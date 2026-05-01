Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty mới, quyết tâm khai thác "mỏ vàng" trong lĩnh vực hơn 14 tỷ USD

Lĩnh vực này là robot phẫu thuật.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP VinSurgical, công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y tế, với trọng tâm là robot phẫu thuật và thiết bị hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Cụ thể, CTCP VinSurgical mới thành lập có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup sẽ góp 51%, tương ứng nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp này.

Theo Nghị quyết của Vingroup, CTCP VinSurgical hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh và các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Việc Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới cho thấy sự tiếp tục mở rộng hiện diện sang những lĩnh vực công nghệ cao, nhất là các ngành có hàm lượng nghiên cứu – phát triển lớn.

Trên thực tế, trong lĩnh vực y tế, hệ sinh thái của Vingroup hiện sở hữu hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Đáng chú ý, vào tháng 12/2025, Vingroup từng thông báo giải thể CTCP Đầu tư Y học công nghệ cao VinMedtech.

Hệ thống bệnh viện Vinmec được Tập đoàn Vingroup phát triển từ năm 2012. Đến nay, Vinmec sở hữu chuỗi bệnh viện và phòng khám tại nhiều thành phố lớn. Trong đó, có một số điểm đã đạt chứng nhận JCI. Đây là một trong những chuẩn an toàn bệnh viện quốc tế khắt khe nhất thế giới.

Vinmec là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Việt Nam đưa robot CORI vào phẫu thuật thay khớp gối. Ảnh: Vinmec

Ngoài ra, trong những năm gần đây, Tập đoàn Vingroup không chỉ dừng ở vận hành bệnh viện mà còn đang mở rộng sang nghiên cứu và đào tạo y khoa. Cụ thể, Vinmec được liên kết chặt với VinUni để đào tạo bác sĩ, nghiên cứu lâm sàng và phát triển công nghệ y tế. Hệ sinh thái này cũng sẽ liên tục hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế và bệnh viện lớn, qua đó nâng chuẩn đào tạo cũng như nghiên cứu tại Việt Nam.

Hơn nữa, Tập đoàn Vingroup đang đưa các công nghệ AI, dữ liệu lớn và công nghệ sinh học vào y tế thông qua các đơn vị thành viên như VinBrain, VinAI, VinBigData.

Vingroup hiện có bao nhiêu công ty con trong lĩnh vực robot?

Liên quan tới robot, trước VinSurgical, Vingroup có 3 công ty con là CTCP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy VinRobotic; CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion và CTCP Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Hai công ty VinRobotic và VinMotion đều có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup đều nắm giữ 51% tại mỗi công ty.

Riêng VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%

Trong quý I/2026, theo báo cáo công bố, Vingroup có tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.611 tỷ đồng, tương ứng tăng 150% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là nhờ tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản Tập đoàn Vingroup đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý I, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện được22% kế hoạch doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận đề ra.﻿

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong ngày 12/5/2026, trên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast Auto Ltd. đã chính thức công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP. Theo công bố này, bên chi ra 13.309,6 tỷ đồng (530 triệu USD) để mua lại VFTP bao gồm 3 đơn vị. Cụ thể, nhóm Tuong Lai (Tương Lai) sẽ mua lại 49%, Ngoc Quy (Ngọc Quý) với 46,5%, và ông PNV với 4,4%.