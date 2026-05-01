Phó Giám đốc SSI Research chỉ ra hai cổ phiếu bán lẻ "sáng cửa" nhờ câu chuyện IPO khủng và định giá hấp dẫn

Trong chương trình "Cà phê cùng Chứng", ông Đào Minh Châu - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích & Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI đánh giá tích cực về triển vọng ngành bán lẻ trong năm 2026.

Ngành bán lẻ tiềm năng nhưng vẫn có "cơn gió ngược"﻿

Ngành tiêu dùng và bán lẻ hiện đóng vai trò trụ cột khi chiếm tới trên 60% GDP, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ cũng như các chính sách hỗ trợ như giảm thuế VAT và thay đổi biểu thuế thu nhập cá nhân.

" Trong giai đoạn tới, Chính phủ đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số, đồng thời đặt kỳ vọng GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.000 USD vào năm 2030. Muốn đạt được mục tiêu đó thì ngoài đầu tư công hay bất động sản, tiêu dùng chắc chắn sẽ là một động lực quan trọng và sẽ tiếp tục nhận được các chính sách hỗ trợ ", chuyên gia SSI nhận định.

Đặc biệt, hiệu ứng tài sản từ sự phục hồi mạnh mẽ của giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM trong hai năm qua đã giúp tầng lớp trung lưu có cảm giác giàu lên, từ đó thúc đẩy nhu cầu chi tiêu đáng kể.

Một yếu tố quan trọng khác được chuyên gia nhắc đến là câu chuyện giành thị phần. Các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết hiện nay chủ yếu hoạt động ở kênh bán lẻ hiện đại và đang tiếp tục lấy thị phần từ kênh truyền thống. Việc siết quản lý hóa đơn, thuế hộ kinh doanh hay chống hàng giả, hàng nhái đã tạo lợi thế cho các doanh nghiệp lớn, vận hành bài bản.

Đó cũng là lý do dù tăng trưởng tiêu dùng toàn thị trường chưa thực sự quay về mức trước Covid, nhiều doanh nghiệp bán lẻ niêm yết vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực trong quý I.

" Ví dụ như MWG, FRT, PNJ hay DGW đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ 30–50%, còn lợi nhuận tăng trên 70%, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó ", ông Châu chia sẻ.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, chuyên gia SSI nhận định ngành bán lẻ cũng đang đối mặt với những “cơn gió ngược” từ áp lực lạm phát khi chỉ số CPI tháng 4 tăng lên mức 4,55%. Việc lạm phát duy trì ở mức cao có thể ảnh hưởng đến sức mua thực tế và thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các nhóm hàng không thiết yếu.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng cũng tạo áp lực lên các khoản vay tiêu dùng và thế chấp bất động sản, khiến người dân có khuynh hướng tiết kiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, nhóm bán lẻ được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn nhờ mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp dễ dàng chuyển giao chi phí đầu vào tăng thêm vào giá bán để bảo vệ biên lợi nhuận.

Ưu tiên doanh nghiệp bán lẻ còn dư địa tăng trưởng và định giá hấp dẫn

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, chuyên gia từ SSI Research ưu tiên đối với mã cổ phiếu MWG (Thế giới Di động) và MSN (Masan) nhờ câu chuyện IPO các công ty con và nền tảng định giá hấp dẫn.

Đối với MWG , doanh nghiệp đang hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ thay thế thiết bị điện tử với sự ra đời của dòng laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các thế hệ điện thoại mới. Đáng chú ý, chuỗi Bách Hóa Xanh đang đẩy mạnh lộ trình mở rộng quy mô với mục tiêu đạt 800 cửa hàng mới trong năm 2025 và 1.000 cửa hàng vào năm 2026. Với lợi thế quy mô này, biên lợi nhuận ròng của chuỗi kỳ vọng sẽ tăng mạnh từ mức 0,3% lên trên 3%. Ngoài ra, kế hoạch IPO Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh trong tương lai được xem là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị doanh nghiệp.

Với Masan (MSN) , động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng chuỗi WinCommerce thêm 20–30% trong năm nay. Bên cạnh đó, MSN còn hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá Vonfram và sự phục hồi của mảng tiêu dùng (MCH). Tương tự MWG, kế hoạch IPO WinCommerce được xác định là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu này trên thị trường.

Tại nhóm cổ phiếu liên quan khác, FPT Retail (FRT) tiếp tục duy trì động lực chính từ chuỗi dược phẩm Long Châu khi mảng này đóng góp tới 90% lợi nhuận và đặt mục tiêu mở rộng thêm 20% số cửa hàng. Tuy nhiên, SSI Research lưu ý định giá hiện tại của FRT đang cao hơn so với MWG và MSN. Trong khi đó, PNJ lại hưởng lợi kép từ xu hướng giá vàng tăng và cơ hội gia tăng thị phần khi các chính sách quản lý vàng nhập lậu được siết chặt.

Về triển vọng lợi nhuận, chuyên gia cho rằng dù tốc độ tăng trưởng "đột biến" trong quý 1 khó duy trì, nhưng mức tăng 20–30% trong các quý tới vẫn được đánh giá là khả thi. Về mặt định giá, chỉ số P/E forward của các doanh nghiệp bán lẻ hiện thấp hơn mức trung bình 5 năm, mở ra triển vọng tăng giá trên 20% so với mức giá mục tiêu mà SSI Research đưa ra.

Mặc dù triển vọng dài hạn của ngành bán lẻ vẫn rất khả quan với định giá P/E dự phóng thấp hơn trung bình 5 năm, song chuyên gia cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cần giữ thái độ thận trọng. Sau kết quả kinh doanh quý I quá rực rỡ, tốc độ tăng trưởng trong các quý tới có thể sẽ chậm lại do nền so sánh cao và tác động của lạm phát, lãi suất dần hiện rõ hơn.

Trong giai đoạn thị trường đang thiếu vắng thông tin hỗ trợ và có những biến động nhất định, việc chờ đợi các mức chiết khấu hấp dẫn hơn để giải ngân sẽ mang lại tính an toàn cao hơn cho danh mục đầu tư. Nhóm bán lẻ vẫn là lĩnh vực đáng quan tâm hàng đầu nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn để tận dụng tối đa dư địa tăng trưởng còn lại của năm.