Tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ trong phiên 13/5, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Sau khi phục hồi cuối phiên trước, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm đầu phiên 13/5. Tuy nhiên, chỉ số chính sau đó lại chịu áp lực điều chỉnh mạnh đến từ nhóm Vingroup với nhiều cổ phiếu bị bán mạnh. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 2,73 điểm (-0,14%) về mức 1.898,37 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.475 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 379 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEX với giá trị -168 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (-89 tỷ), PVT (-56 tỷ), TCB (-55 tỷ) và KDH (-52 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như STB (-43 tỷ), HCM (-30 tỷ), MWG (-28 tỷ), VIC (-20 tỷ) và MSN (-14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FUEMAV30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 111 tỷ đồng. Theo sau là FUEVFVND (26 tỷ), HPG (24 tỷ), FPT (20 tỷ), E1VFVN30 (19 tỷ), KBC (16 tỷ), MBB (12 tỷ), VHM (9 tỷ), VGC (6 tỷ) và HDB (6 tỷ đồng).