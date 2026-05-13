Gelex Electric tăng vốn điều lệ vượt 6.400 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng

PV | 13-05-2026 - 17:09 PM | Thị trường chứng khoán

Kết thúc đợt phát hành ngày 6/5/2026, Gelex Electric đã phân phối thành công gần 274,5 triệu cổ phiếu cho 5.060 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức gần 6.405 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 6/5/2026, Gelex Electric đã phân phối thành công gần 274,5 triệu cổ phiếu cho 5.060 cổ đông, còn lại 712 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 4:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 4 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ) của Gelex Electric.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của Gelex Electric tăng từ gần 3.660 tỷ đồng lên gần 6.405 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của Gelex Electric thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 8/4/2026 vừa qua.

Ngoài ra, các cổ đông của Gelex Electric còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm khoảng 38% so với kết quả thực hiện của năm ngoái, ước đạt 2.121 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, Gelex Electric mang về doanh thu thuần hợp nhất gần 7.097,4 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 605,8 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Như vậy, kết thúc quý đầy năm, Gelex Electric đã hoàn thành 26,1% kế hoạch doanh thu và 28,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Gelex Electric tăng 14,2% so với đầu năm, lên mức hơn 18.618,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.990,3 tỷ đồng, chiếm 21,4% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền gần 1.507,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 10.578,1 tỷ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 9.476,6 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 1.101,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo MWG nói gì về mục tiêu IPO Bách Hóa Xanh?

SACOMBANK lập kỷ lục: Từ "bàn tay vàng" của ông Nguyễn Đức Thuỵ đến pha đổi tên đậm chất "phong thuỷ"

"Vàng đang trên đà vọt lên 10.000 USD", một tỷ phú dồn cả tỷ USD mua vàng, bạc dù vừa "thua đau đớn"

16:48 , 13/05/2026
Công bố giá xăng E10 Petrolimex

16:45 , 13/05/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị chiếm đoạt tiền

16:43 , 13/05/2026
Chứng khoán 13-5: Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí bùng nổ?

16:14 , 13/05/2026

