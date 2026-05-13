"Vàng đang trên đà vọt lên 10.000 USD", một tỷ phú dồn cả tỷ USD mua vàng, bạc dù vừa "thua đau đớn"

Ở tuổi 81, ông vẫn bay liên tục qua các mỏ vàng tại Australia và New Zealand, rồi ngồi trong một căn nhà thuê ở Costa Rica để nói ra dự báo khiến cả giới đầu tư chú ý:

“ Vàng có thể lên 10.000 USD/ounce. Bạc thậm chí còn có thể lên 200–300 USD. ” Người đàn ông giữ niềm tin ấy là Eric Sprott – một trong những nhà đầu tư kim loại quý nổi tiếng nhất thế giới.

Dù chứng kiến vàng lao dốc, vẫn tiếp tục đặt cược

Khi Eric Sprott đưa ra dự báo trên trong cuộc trò chuyện với Forbes, giá vàng và bạc đều vừa trải qua một giai đoạn tăng mạnh.

Không lâu sau đó, thị trường rung lắc dữ dội.

Bạc từ vùng gần 100 USD/ounce rơi mạnh xuống quanh 76 USD. Giá vàng cũng điều chỉnh mạnh khỏi vùng đỉnh 5.000 USD.

Nhưng Sprott không hề nao núng.

Ông cho rằng biến động chỉ là ngắn hạn, còn xu hướng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa kết thúc. “ Các chính phủ đang in tiền quá mức ,” ông nói. “ Họ nghĩ rằng cứ tiếp tục bơm tiền thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Theo tỷ phú này, điều đáng lo không nằm ở riêng giá vàng hay bạc, mà là hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng phụ thuộc vào nợ và các gói kích thích.

Ông đặc biệt lo ngại về quy mô nợ công khổng lồ tại Mỹ cùng tình trạng chi tiêu kéo dài ở nhiều nền kinh tế lớn.

"﻿Mỹ, Canada, Anh hay Nhật Bản... tát cả đều đang vận hành một hệ thống tài chính thiếu kỷ luật ".

Vị tỷ phú nói, dù ông ﻿ không phải chuyên gia địa chất, nhưng rất giỏi đọc các con số:

“Tôi nhìn vào các mỏ. Tôi không hiểu đá, nhưng tôi hiểu xác suất lợi nhuận.”

Người đàn ông dành cả gia tài tỷ USD chỉ để theo đuổi vàng bạc

Eric Sprott là tỷ phú đặc biệt nhất ở Phố Wall. Ông không quan tâm AI, xe điện, hay mạng xã hội. Ngay cả cổ phiếu NVDIA cũng không phải "tầm ngắm" của ông. Trong suốt nhiều thập kỷ, gần như toàn bộ sự nghiệp đầu tư của ông chỉ xoay quanh một thứ: vàng và bạc.

Sinh ra tại Canada, Sprott từng làm môi giới chứng khoán trước khi tự mở công ty đầu tư riêng vào những năm 1980.

Thương vụ lớn đầu tiên là đầu tư vào Lakeshore Mines trong thập niên 1980. Ông mua cổ phiếu quanh mức 5 USD và chỉ sáu tháng sau giá tăng lên khoảng 50 USD.

“Tôi không định trở thành người quản lý tài sản. Nhưng hóa ra tôi lại đầu tư khá giỏi, ” ông kể.

Nhưng dấu mốc quan trọng nhất lại đến vào đầu những năm 2000. Khi cả thế giới đổ tiền vào cổ phiếu công nghệ thời bong bóng dot-com, Sprott bắt đầu bán ra và chuyển mạnh sang vàng bạc. Không lâu sau, thị trường công nghệ sụp đổ, mất tới 80% giá trị từ đỉnh.

Từ đó, Sprott tập trung vào các công ty khai khoáng, đặc biệt là những doanh nghiệp sở hữu trữ lượng lớn nhưng bị thị trường định giá thấp.

Hiện tài sản cá nhân của ông khoảng 3,3 tỷ USD sau những đợt điều chỉnh giá vàng, dù trước đó từng đạt đỉnh 4,6 tỷ USD.

Các quỹ đầu tư kim loại quý mang thương hiệu Sprott hiện đang nắm giữ lượng vàng và bạc khổng lồ. Chỉ riêng quỹ Sprott Physical Gold and Silver Trust hiện sở hữu gần 1,2 triệu ounce vàng và gần 50 triệu ounce bạc, với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 10 tỷ USD.﻿

Vì sao ông tin bạc còn đáng sợ hơn vàng?

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Sprott cho rằng nhiều người đang đánh giá thấp vai trò của bạc trong nền kinh tế mới.

Không chỉ được xem là tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong: pin xe điện, tấm pin năng lượng mặt trời, điện tử, công nghệ lưu trữ năng lượng.

Theo ông, nhu cầu công nghiệp đang tăng nhanh trong khi nguồn cung bạc toàn cầu ngày càng căng thẳng.

“ Nếu thế giới tiếp tục chuyển sang năng lượng sạch và xe điện, bạc sẽ trở thành một vấn đề lớn ,” ông nói.

﻿Niềm tin này khiến Sprott không chỉ mua vàng, bạc vật chất, mà còn đầu tư vào hơn 200 công ty khai thác các kim loại quý.

Khoản đầu tư lớn nhất của Sprott hiện là Hycroft Mining, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Từ một công ty khai khoáng nợ ngập đầu, Sprott đã rót hơn 360 triệu USD để tái cấu trúc công ty. Sau nhiều năm biến động, cổ phiếu Hycroft tăng bùng nổ hơn 1.400% kể từ đầu 2025.

“Nếu bạn tin mình đúng, hãy kiên nhẫn”

Hiện Eric Sprott sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD, phần lớn gắn trực tiếp với biến động của giá vàng và bạc.

Điều đó đồng nghĩa: mỗi cú giảm mạnh của thị trường đều có thể khiến tài sản của ông bốc hơi khổng lồ.

Nhưng ở tuổi ngoài 80, ông vẫn giữ nguyên quan điểm. “ Có lẽ lời khuyên tốt nhất là: nếu bạn tin mình đúng, hãy đủ kiên nhẫn để giữ vững lập trường, ” ông nói.

Theo Forbes, đây cũng là triết lý đã theo Eric Sprott suốt hơn 40 năm đầu tư vào kim loại quý.

(theo Forbes Italia)