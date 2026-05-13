Một doanh nghiệp đầu ngành sắp lăn chốt cổ tức tiền mặt 83%, "đại gia" Thái Lan vớ bẫm

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP - HOSE) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/5 để chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 83,6%, tương đương 8.360 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào 10/6.

Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 684 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%. Sau hai đợt chi trả, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 đạt 148,6%, tương ứng số tiền gần 1.217 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

﻿Phần lớn số tiền cổ tức này chảy về túi công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan). Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất. Tính cả hai đợt chia, họ sẽ nhận về gần 669 tỷ đồng tiền cổ tức vào cuối năm nay.

Tập đoàn SCG bắt đầu trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam từ đầu tháng 3/2012 và không ngừng mua gom. Sau khi “ôm” trọn lô cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, “đại gia” đến từ Thái Lan đã chính thức thâu tóm thành công Nhựa Bình Minh.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.457 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 688 tỷ đồng, tăng 16,6%. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 304 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.278 tỷ đồng. Sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 24% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt hơn 3.815 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 1.548 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng tài sản, còn hàng tồn kho ở mức gần 476 tỷ đồng.