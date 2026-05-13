Fecon sắp phát hành lô trái phiếu 125 tỷ đồng

PV | 13-05-2026 - 15:50 PM | Thị trường chứng khoán

Fecon dự kiến phát hành 1.250 trái phiếu mã FCN12601 ra thị trường trong nước vào ngày 15/5/2026, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 125 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026.

Theo đó, Fecon dự kiến phát hành 1.250 trái phiếu mã FCN12601 ra thị trường trong nước vào ngày 15/5/2026, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 125 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Tổ chức phát hành cam kết mua lại trước hạn trái phiếu theo quy định tại phương án phát hành.

Đồng thời, Fecon cũng phê duyệt việc sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Fecon (công ty con) làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với lô trái phiếu nêu trên.

Tỷ lệ đảm bảo ban đầu là 201%. Tổ chức phát hành và các bên bảo đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong khi còn bất kỳ trái phiếu nào đang lưu hành tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 21/4/2026, Fecon đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã FCNH2426001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu FCNH2426001 gồm 1.200 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 10/2024, kỳ hạn 18 tháng.

Theo công bố trên HNX, trong năm 2025, Fecon đã 2 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô này với tổng giá trị mua lại là 20 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 100 tỷ đồng như tại thời điểm đáo hạn.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/5/2026 tới đây, Fecon sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 27/6/2026 tại tòa nhà CEO Tower, lô HH2-2 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và các vấn đề khác.

PV

An ninh tiền tệ

