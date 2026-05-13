Phiên 13/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng nghìn tỷ, ngược chiều gom mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Mai Chi | 13-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.475 tỷ đồng.

Áp lực bán mạnh từ nhóm Vingroup có thời điểm khiến VN-Index lao dốc hơn 30 điểm trong phiên, trước khi lực cầu xuất hiện giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/5, VN-Index giảm hơn 3 điểm xuống 1.899 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 30.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.434 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 545 tỷ đồng. Theo sau, MSN và BSR là mã tiếp theo được gom mạnh 152 và 106 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 383 tỷ đồng. Theo sau là ACB và VHM, lần lượt bị bán ròng 260 tỷ đồng và 242 tỷ đồng, trong khi STB cũng chịu áp lực xả với giá trị 193 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 60 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá trị 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVI, PLC, LAS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 45 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 9 tỷ, MBS, IDC, TVD bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 35 tỷ đồng. Theo sau, HNG và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, ABW, ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

