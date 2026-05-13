Hạ tầng Gelex 'rót thêm' hơn 785 tỷ đồng vào công ty con

PV | 13-05-2026 - 15:17 PM | Thị trường chứng khoán

Hạ tầng Gelex dự kiến góp thêm hơn 785,6 tỷ đồng vào FIH theo hình thức chủ sở hữu công ty góp thêm vốn theo quy định pháp luật. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của FIH sẽ tăng lên mức gần 6.774,9 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (MCK: GEL, sàn HoSE) đã thông qua phương án góp thêm vốn điều lệ tại Công ty TNHH FIH (Vietnam).

Theo kế hoạch, Hạ tầng Gelex sẽ góp thêm vốn điều lệ tại FIH với phần vốn dự kiến tăng thêm là hơn 785,6 tỷ đồng theo hình thức chủ sở hữu công ty góp thêm vốn theo quy định pháp luật.

Nguồn vốn góp là vốn chủ sở hữu hiện có của công ty, và/hoặc vốn vay; và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.

Nếu Hạ tầng Gelex hoàn tất đợt góp vốn, vốn điều lệ của FIH sẽ tăng từ hơn 5.989,2 tỷ đồng lên gần 6.774,9 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2026, FIH đang là công ty con trực tiếp của Hạ tầng Gelex với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết 100%. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5/2026 vừa qua, Hạ tầng Gelex đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 26/6/2026 tại Khách sạn Fairmont - số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nội dung họp nhằm thảo luận và thông qua các tài liệu gồm Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phân phối lợi nhuận năm 2025; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hạ tầng Gelex ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.536 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 12,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hạ tầng Gelex tăng 31,1% so với đầu năm, lên mức gần 61.460,8 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 39.028,2 tỷ đồng, tăng 39,8%.

