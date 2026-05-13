Một doanh nghiệp “lạ” trả cổ tức kỷ lục 60% bằng tiền mặt

CTCP Meinfa (mã chứng khoán: MEF) thông báo 22/5 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 1/6/2026. Đây cũng là mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao kỷ lục của công ty này.

Với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Meinfa sẽ cần chi khoảng 25 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Được biết, CTCP Meinfa tiền thân là Nhà máy Y cụ 2 thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1975. Meinfa gây chú ý khi sở hữu ngành nghề kinh doanh "độc, lạ", đây là công ty duy nhất trên sàn bán các loại kềm.

Các mặt hàng mà Meinfa sản xuất và bán tại nội địa gồm có dụng cụ y tế và trang thiết bị bệnh viện, dụng cụ cầm tay, dụng cụ chăn nuôi thú y, dụng cụ làm vườn… Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là phôi và thành phẩm dụng cụ cầm tay, dụng cụ làm vườn, dụng cụ chăn nuôi thú y và một số mặt hàng cơ khí phục vụ cho chế tạo đồ gia dụng…



Mặt khác, Meinfa được biết đến là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao bằng tiền với tỷ lệ từ 30-45% trong hơn 1 thập kỷ qua. Năm ngoái, công ty đã trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ lên tới 50%. Trước đó, cổ tức năm 2023 đạt tỷ lệ 45% bằng tiền mặt.



Về tình hình kinh doanh, Meinfa duy trì kết quả tương đối ổn định trong nhiều năm gần đây, với doanh thu thường xuyên ở mức trên 300 tỷ đồng/năm và lợi nhuận sau thuế dao động quanh 25-35 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ lục của doanh nghiệp khi doanh thu thuần đạt 401 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng nhích nhẹ 2% lên gần 45 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Meinfa.

Trên thị trường, cổ đông Meinfa cũng hầu như không đưa cổ phiếu ra giao dịch, chỉ "chờ" dịp nhận cổ tức. Hiện Meinfa đang duy trì giá 2.100 đồng/cổ phiếu.