FPT báo lãi tháng 4/2026 tăng 21%

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Tập đoàn trở lại đà tăng trưởng hai chữ số về cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và LNTT trong 4 tháng năm 2026 đạt lần lượt là 17.228 tỷ đồng và 3.787 tỷ đồng tăng 11,6% và 17,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.360 tỷ đồng và 1.972 đồng cổ phiếu tăng 16,0% và 15,3%.

Tính riêng tháng 4, tăng trưởng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) toàn Tập đoàn đạt 20,0% và 21,3%. Lãi ròng đạt 873 tỷ đồng, tăng gần 21% so với tháng 4/2025.

Trong đó mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài doanh thu tăng trưởng 20,5% và LNTT tăng trưởng 27,0%.

Trong 4 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 12.426 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13%. Trong đó, thị trường trọng điểm Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 23.0%, đạt doanh thu 5,880 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 19.976 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy khách hàng quốc tế đang mạnh tay hơn với các khoản đầu tư công nghệ, chuyển đổi mở ra dư địa tăng trưởng cho FPT trong thời gian tới.

FPT thắng thầu 9 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường công nghệ toàn cầu. Doanh thu Chuyển đổi số đạt 6.077 tỷ đồng (+25,3% so với cùng kỳ) dẫn dắt bởi doanh thu Dịch vụ AI/Data Analytics với mức tăng trưởng doanh số đạt 83,3%, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng trong tập khách hàng toàn cầu của FPT.