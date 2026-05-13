Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức gom thêm cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ 7/5/2026 đến ngày 12/5/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, bầu Đức nâng sở hữu từ gần 314 triệu cổ phiếu HAG (24,77%) lên gần 318 triệu cổ phiếu (25,09%). Số lượng cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và người có liên quan ở mức hơn 383,3 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ 30,25%.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/4/2026, HAGL đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã HAG12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/4/2029.

Trước đó, HAGL đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định kết hợp lãi suất thả nổi.

HAGL thông qua việc đề nghị được cấp bảo lãnh thanh toán trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với số tiền 2.135 tỷ đồng. Trong đó, 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 135 tỷ đồng là các khoản lãi trái phiếu trong hạn, tiền phạt chậm trả gốc, lãi đã phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành/đang lưu hành trong 01 kỳ trả lãi đầu tiên.

Số vốn dự kiến huy động được dùng để góp vốn triển khai các hoạt động hợp tác kinh doanh với các công ty gồm: Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, Công ty CP Gia súc Lơ Pang, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng, Công ty CP Đầu tư Savannakhet.