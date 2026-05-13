Vinhomes phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng

Theo Hoàng Lam | 13-05-2026 - 09:29 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 11/5 vừa qua, Vinhomes đã phát hành liên tiếp 02 lô trái phiếu trong cùng ngày 11/5/2026 với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong đó, mã VHM12602 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Còn mã VHM12604 gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 11/5/2029, lãi suất kết hợp 12,5%.

Mới đây, Vinhomes vừa thông qua nghị quyết về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảo bằng tài sản trị giá 5.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Theo dữ liệu từ HNX, trước đó từ 13-15/4/2026, Vinhomes đã phát hành 60.000 trái phiếu mã VHM12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng huy động thành công 6.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 30 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2028.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/4 vừa qua, Vinhomes đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004. Trái phiếu này được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản, đạt 54.782 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 7,6 lần.

Nhờ tiết giảm các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng hơn 117.678 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 597.132 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó có hơn 115.257 tỷ đồng là tiền khách hàng trả trước để mua bất động sản và các hợp đồng xây dựng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

