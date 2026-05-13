Tăng Duy Tân thừa nhận bị lừa, bật mí cách “cầm tay chỉ việc” cho người thân để thoát bẫy lừa đảo

Ngày 12/5, ca sĩ Tăng Duy Tân, thành viên của Liên minh Niềm tin số và Đại sứ Ví trả sau -MoMo đã tham gia tọa đàm – đối thoại “Hệ sinh thái số - Lá chắn chung của 90 triệu người dùng”. Đây là chương trình trong khuôn khổ Diễn đàn Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” được tổ chức tại Hà Nội.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, phân tích của các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, khoa học dữ liệu và chuyên gia Tâm lý học tội phạm, ca sĩ Tăng Duy Tân cho biết đã chọn ra một vai trò bổ trợ cho chân thứ ba (luôn luôn phải nâng cao nhận thức cho người dùng) ở kiềng ba chân mà Trung tá, TS Bùi Thị Liên, Chuyên gia Tâm lý học tội phạm (Học viện An ninh nhân dân) vừa đề cập. Đồng thời, cách này cũng giúp khắc phục phần nào lỗ hổng mà các đối tượng lừa đảo muốn khai thác để lừa đảo mọi người.

“Vai trò đó là hành vi và thói quen sử dụng của người dùng. Với em thì đây còn có quy mô lớn hơn vì em tận dụng được sự nổi tiếng của mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

Dẫn chứng về việc có nhiều thứ thay đổi rất nhanh trong hai thập kỷ qua, ca sĩ Tăng Duy Tân thừa nhận nhiều lúc không thể tin nổi. Đến người trẻ còn thấy khó tin thì đương nhiên những bậc phụ huynh cũng cảm thấy bối rối.

Tọa đàm có sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an ninh mạng, tâm lý học tội phạm.

“Trong tài chính số có rất nhiều thuật ngữ, công nghệ, kỹ thuật nên chắc chắn những người ở quê sẽ không bao giờ hiểu được. Em nghĩ rằng nhiệm vụ của em là phải trở thành một cuốn sách hướng dẫn sử dụng ‘chạy bằng cơm’. Nó cần phải đơn giản hóa các thuật ngữ chuyên ngành, thông qua cách “cầm tay chỉ việc” để hướng dẫn cho bố mẹ. Bởi vì chính em cũng đã bị lừa rồi. Vậy nên em rút kinh nghiệm và biết rằng bản thân mình bị lừa thì chắc chắn bố mẹ cũng vậy.

Bố mẹ em gần như không bao giờ có khái niệm xác thực 2 bước hay thiết lập về hạn mức chuyển khoản… Bố mẹ em không biết những cái đó”, ca sĩ cho hay.

Lá chắn thép bảo vệ cộng đồng﻿

Nam ca sĩ mong muốn chia sẻ những kiến thức chống lừa đảo tới gia đinh và người hâm mộ.

Tăng Duy Tân giải thích, khi nam ca sĩ có thể nhất quán trong nội dung để có thể truyền đạt tới không chỉ gia đình mà còn bạn bè và người hâm mộ thì những người đó có thể nắm vững được cẩm nang đó.

“Trong gia đình 5 người, chỉ cần một người có khả năng “chống lừa đảo” thì có thể tăng tính an toàn lên cho cả nhà”, ca sĩ Tăng Duy Tân khẳng định.

Chủ nhân bản hit “Cắt đôi nỗi sầu” cho rằng: “Một mình em thì không thể có tác động lớn được. Nhưng chỉ cần những nội dung mà em truyền đạt, mọi người hiểu và thực hiện thì vô hình chung sẽ xuất hiện thêm nhiều lá chắn thép bảo vệ cho chính cộng đồng xung quanh của họ.

Không chỉ một mình em làm được việc đấy, mà tất cả những người sử dụng tài chính số đều làm được. Giống như MoMo rất đau đáu về việc bảo vệ người dùng, nhưng thực ra có một lỗ hổng lại đến từ chính người dùng. Đó là mọi người đang bị bối rối vì những công nghệ, kỹ thuật bảo vệ mới mà mọi người chưa biết sử dụng. Do đó, những buổi đối thoại, tọa đàm như này cần được tổ chức nhiều hơn”.

Tham gia Diễn đàn trong nhiều giờ đồng hồ, Tăng Duy Tân thừa nhận cách các chuyên gia diễn giải cực kỳ dễ hiểu và rất gần với người sử dụng.

“Em đã ghi chép tất cả các ý kiến của các diễn giả, chuyên gia tại đây và chắc chắn khi trở về sẽ truyền đạt lại cho chính những người thân của mình”, ca sĩ chia sẻ.