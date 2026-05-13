Tập đoàn Hà Đô muốn thành lập công ty con vốn hơn 600 tỷ đồng

PV | 13-05-2026 - 09:49 AM | Thị trường chứng khoán

HĐQT Tập đoàn Hà Đô đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện gió Bình Gia với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Cụ thể, HĐQT Tập đoàn Hà Đô đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện gió Bình Gia với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô gần 609,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% tổng số vốn điều lệ của Điện gió Bình Gia.

HDG cũng cử ông Nguyễn Trọng Minh- Tổng Giám đốc tập đoàn, làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Hà Đô tại Công ty CP Điện gió Bình Gia.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất quý I/2026 ở mức hơn 708,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Phía doanh nghiệp cho biết, doanh thu tăng do quý đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản và doanh thu từ mảng năng lượng tăng, trong khỉ các hoạt động khác vẫn duy trì ổn định.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 ở mức gần 104 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ do tăng trích lập dự phòng phải trả.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/4/2026, Hà Đô đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, thông qua nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổn doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thực hiện nắm 2025; lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ cũng thông qua kể hoạch chỉ trả thủ lao, chi phí chi trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2026 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2026.

