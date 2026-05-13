Dabaco chia cổ tức tổng tỷ lệ 15%

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 15%.



Trong đó, DBC trả cổ tức 3% bằng tiền, tức 300 đồng/cổ phiếu và 12% bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Với 384,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco dự kiến chi 115,4 tỷ đồng để trả cổ tức.

Với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành thêm 46,1 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2026.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần 4.124 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Do giá vốn tăng tới 25% nên lợi nhuận gộp giảm 15% so với cùng kỳ, còn 691 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động tài chính thất thu thì chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 6% và 7%. Kết quả, DBC báo lãi sau thuế 374 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp thực hiện được gần 34% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình, quý I/2026, giá lợn hơi thấp hơn cùng kỳ kéo lợi nhuận của các công ty chăn nuôi heo giảm sút. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng, nhưng sự thay đổi cơ cấu tiêu thụ cộng với giá nguyên liệu và tỷ giá ngoại tệ tăng khiến lợi nhuận của khối thức ăn chăn nuôi sụt giảm.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của DBC đạt gần 15.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, công ty nắm gần 2.300 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi; hàng tồn kho giảm 7%, còn gần 3.380 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn một nửa, còn 852 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả giảm 8% còn 7.256 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 15%.