Bà Huỳnh Bích Ngọc muốn bán 15 triệu cổ phiếu AgriS

Bà Huỳnh Bích Ngọc- Thành viên HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT), mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK và AgriS liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Bích Ngọc đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT trong khoảng thời gian từ 15/5/2026 đến ngày 13/6/2026 bằng phương thức giao dịch thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ giảm sở hữu từ gần 82,9 triệu cổ phiếu SBT (9,14%) về gần 67,9 triệu cổ phiếu (7,49%).

Ngoài là Thành viên HĐQT AgriS, bà Huỳnh Bích Ngọc còn được biết đến là mẹ Chủ tịch HĐQT SBT Đặng Huỳnh Ức My. Hiện, bà Ức My đang nắm giữ gần 64,9 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 7,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu cổ phiếu SBT, trong khoảng thời gian từ 26/3/2026-24/4/2026, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) chỉ bán ra hơn 28,1 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số hơn 43,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Phía doanh nghiệp cho biết, thanh khoản thị trường chưa phù hợp để giao dịch hết khối lượng cổ phiếu SBT đã đăng ký.

Sau giao dịch, Đầu tư Thành Thành Công giảm sở hữu từ hơn 183,2 triệu cổ phiếu SBT (20,9%) về hơn 155,1 triệu cổ phiếu (17,69%). Hiện, bà Huỳnh Bích Ngọc đang là Tổng Giám đốc Đầu tư Thành Thành Công.

Quay trở lại với AgriS, doanh nghiệp này đã hoàn tất phát hành hơn 51,3 triệu cổ phiếu để trả cố tức niên độ 2024 – 2025 với tỷ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 6 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán của AgriS. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.

Ngoài ra, AgriS cũng dự kiến chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần).

Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 13/4/2026 đến ngày 5/5/2026.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra hồi đầu tháng 12/2025.

Mục đích phát hành là để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành; cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng, Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.

Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.