Giá bạc lên đỉnh 2 tháng, một thế lực âm thầm "gom" hàng chục tấn

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã mua ròng 34 tấn bạc trong phiên 12/5. Quỹ này đã mua ròng tổng cộng 71 tấn bạc sau 2 phiên liên tiếp, qua đó nâng lượng nắm giữ lên 15.120 tấn.

SLV liên tiếp gom hàng trong bối cảnh giá bạc đã chứng kiến đà tăng mạnh 6 phiên liên tiếp. Chốt phiên 12/5, trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc dừng tại mốc 86,5 USD/oz, đánh dấu vùng cao nhất trong vòng 2 tháng qua.

Nhìn sang vàng, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã có nhịp điều chỉnh khi giảm còn 4.716 USD/oz, tương đương giảm 0,4% so với mức chốt của phiên ngày hôm trước.

Giá vàng chịu áp lực điều chỉnh do dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, làm giảm khả năng Fed sớm hạ lãi suất.﻿

Khác với vàng chủ yếu được nhìn nhận như tài sản trú ẩn và phòng vệ tiền tệ, bạc còn có vai trò lớn trong công nghiệp. Thị trường bạc được dự báo tiếp tục thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, trong khi nhu cầu đầu tư vật chất được kỳ vọng tăng mạnh, phần nào bù đắp cho sự suy giảm ở một số mảng tiêu thụ khác.

Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết sản lượng kim loại cơ bản suy giảm trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc. " Động lực thúc đẩy sự tăng giá tương đối của bạc, vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi nhu cầu công nghiệp so với vàng, có khả năng xuất phát từ thị trường kim loại công nghiệp, " bà nói.

Một tín hiệu khác cũng được giới đầu tư theo dõi sát là tỷ lệ vàng/bạc đã giảm nhanh từ vùng trên 62 xuống quanh 54 chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến này thường cho thấy bạc đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh hơn vàng trong chu kỳ hàng hóa.

Về tỷ lệ này, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com nhìn nhận rằng những thay đổi trong điều kiện kinh tế đang giúp bạc thoát khỏi cái bóng của vàng và khẳng định vị thế là một kim loại tiền tệ độc lập.

“Theo quan điểm của tôi, sự sụt giảm tỷ lệ vàng/bạc từ mức kỷ lục xuống mức cân bằng hơn phản ánh sự đánh giá lại có ý thức của các nhà đầu tư, những người ngày càng coi bạc là cơ hội sinh lời cao hơn trong môi trường đầy bất ổn. Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên, nó xuất phát từ nhận thức ngày càng tăng rằng bạc là sự kết hợp độc đáo giữa đặc điểm của kim loại quý và tài sản công nghiệp — một sự kết hợp hiếm có mang lại lợi thế cho nó trong các chu kỳ kinh tế phức tạp, ” ông nói.